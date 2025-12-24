Bitmek Bilmeyen Hamilelik Şakası Gerçek Oldu: Tayyargillerden Özlem Öz Müjdeli Haberi Duyurdu

Daha önce isimleri kara para aklama skandalına da karışan ve vergi kaçırma şüphesiyle haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan sosyal medya fenomenleri Özlem ve Tayyar Öz'ü Feyza Altun 'Tayyargiller' diyerek öne çıkarmıştı.

Instagram'da 3.8 milyon takipçiye sahip Özlem Öz, büyük bir kitle tarafından sevilirken, bazılarınaysa hem çocuk sahibi olmakla ilgili yorumları, hem görgüsüz paylaşımları, hem de lüks yaşantısıyla yaka silktirmişti.