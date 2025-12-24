onedio
Bitmek Bilmeyen Hamilelik Şakası Gerçek Oldu: Tayyargillerden Özlem Öz Müjdeli Haberi Duyurdu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.12.2025 - 21:45

Tayyargiller olarak tanıdığımız bir dönem kara para aklama soruşturmasına dahil olan Özlem Öz, Tayyar beye müjdeli haberi verdi. Bitmek bilmeyen 'hamilelik' şakası yine ve yeniden gerçek oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Özlem Öz'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Daha önce isimleri kara para aklama skandalına da karışan ve vergi kaçırma şüphesiyle haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan sosyal medya fenomenleri Özlem ve Tayyar Öz'ü Feyza Altun 'Tayyargiller' diyerek öne çıkarmıştı. 

Instagram'da 3.8 milyon takipçiye sahip Özlem Öz, büyük bir kitle tarafından sevilirken, bazılarınaysa hem çocuk sahibi olmakla ilgili yorumları, hem görgüsüz paylaşımları, hem de lüks yaşantısıyla yaka silktirmişti.

Hepsi peş peşe olmak üzere 4 çocuğu olan Özlem Öz, oğlu Emir Ege doğduğundan beri 5. çocuk şakası yapıyordu.

Geçtiğimiz aylarda, Emir Ege'nin doğumunun hemen akabinde beşinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Özlem Öz, bebeğini kaybetmişti. 

O zamandan beri de sürekli beşinci çocuk şakalarıyla eşi Tayyar beyi korkutuyor, takipçileriyle de adeta oyun oynuyordu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında yeni bi reel paylaşan Özlem Öz, beşinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

