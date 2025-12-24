Bitmek Bilmeyen Hamilelik Şakası Gerçek Oldu: Tayyargillerden Özlem Öz Müjdeli Haberi Duyurdu
Tayyargiller olarak tanıdığımız bir dönem kara para aklama soruşturmasına dahil olan Özlem Öz, Tayyar beye müjdeli haberi verdi. Bitmek bilmeyen 'hamilelik' şakası yine ve yeniden gerçek oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Özlem Öz'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Hepsi peş peşe olmak üzere 4 çocuğu olan Özlem Öz, oğlu Emir Ege doğduğundan beri 5. çocuk şakası yapıyordu.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında yeni bi reel paylaşan Özlem Öz, beşinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
