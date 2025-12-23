onedio
Saçını Başını Yolmuş: Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'ı Fena Şekilde Dövdü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.12.2025 - 00:05

Yaşadığı cezaevi süreciyle ayrı, her biri olay olan paylaşımlarıyla ayrı gündem olan fenomen Dilan Polat, ablası Sıla Doğu tarafından fena bir şekilde dövüldü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Polat ailesini; fenomen Dilan Polat ve kocası Engin Polat'ı tanımayan yoktur!

Abartılı lüks ve görgüsüz paylaşımlarıyla tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olan ikilinin sonunu Dilan Polat'ın kafasına taktığı dolarlar, yardımcılarına dağıttığı altınlar, kahvesine eklediği altın tozları getirmişti. 

Paylaşımlarıyla 'Bu para nereden geliyor?' sorusunu akla düşüren Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, tüm şirketlerine de kayyım atanmıştı. 

Aşağı yukarı 10 ayın sonunda tahliye olan Dilan, Engin Polat ve diğer akrabaları hayatına hiçbir şey olmamış, yaşanmamışçasına devam etti.

Hala 6.5 milyondan fazla takipçiye sahip olan Dilan Polat, eskisi kadar olmasa da hala attığı her adımla gündeme gelmeyi başarıyor.

Günde 50-60'tan fazla hikaye paylaşan ve hayatının tüm detaylarını bir bir aktaran Dilan Polat'ın bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ablası Sıla Doğu.

Dilan Polat'ın hepimizle tanıştırdığı ve magazin dünyasına soktuğu abası Sıla Doğu, bir süredir Dilan Polat'ın evinde, kardeşine destek olmak amacıyla kalıyordu. 

Hemen hemen her gün kavgaya tutuşan kız kardeşlerin bir noktada büyük bir kıyamet koparması bekleniyordu ama bu kadarı kimsenin aklına gelmemişti. 

Geçtiğimiz saatlerde peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, ablası Sıla Doğu'nun kendisini darp ettiğini söyledi, yara berelerini de fotoğrafladı.

Ablası Sıla Doğu için "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" açıklamasında bulundu.

Sıla Doğu'nun saçlarını yolduğunu, kolunu da tırmaladığını gösteren fotoğraflar paylaşan Dilan Polat, 'Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?' çıkışında bulundu.

Tüm bunlar yaşanırken Engin Polat'In evde olmadığı öğrenildi.

