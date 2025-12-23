Saçını Başını Yolmuş: Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'ı Fena Şekilde Dövdü

Abartılı lüks ve görgüsüz paylaşımlarıyla tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep olan ikilinin sonunu Dilan Polat'ın kafasına taktığı dolarlar, yardımcılarına dağıttığı altınlar, kahvesine eklediği altın tozları getirmişti.

Paylaşımlarıyla 'Bu para nereden geliyor?' sorusunu akla düşüren Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, tüm şirketlerine de kayyım atanmıştı.

Aşağı yukarı 10 ayın sonunda tahliye olan Dilan, Engin Polat ve diğer akrabaları hayatına hiçbir şey olmamış, yaşanmamışçasına devam etti.

Hala 6.5 milyondan fazla takipçiye sahip olan Dilan Polat, eskisi kadar olmasa da hala attığı her adımla gündeme gelmeyi başarıyor.