Saçını Başını Yolmuş: Sıla Doğu, Kardeşi Dilan Polat'ı Fena Şekilde Dövdü
Yaşadığı cezaevi süreciyle ayrı, her biri olay olan paylaşımlarıyla ayrı gündem olan fenomen Dilan Polat, ablası Sıla Doğu tarafından fena bir şekilde dövüldü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023 yılında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Polat ailesini; fenomen Dilan Polat ve kocası Engin Polat'ı tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günde 50-60'tan fazla hikaye paylaşan ve hayatının tüm detaylarını bir bir aktaran Dilan Polat'ın bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ablası Sıla Doğu.
Ablası Sıla Doğu için "Bir daha benim evime giremez, benim böyle bir kardeşim yoktur" açıklamasında bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın