Kıyamet Kapıda: Her Konuya Burnunu Sokan Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin Atışması Geceye Damga Vurdu!

Yıllardır müthiş bir başarıyla sürdürdüğü, ilmek ilmek de ördüğü kariyeriyle öne çıkan İrem Derici, hem her biri hit olan şarkıları hem de sahne şovlarıyla sık sık gündem oluyor.

Sivri dili, aklında ne varsa yansıttığı filtresiz düşünceleri ve açıklamalarıyla polemiğe girmekten hiç çekinmeyen İrem Derici, sevenleri tarafından 'Beton Derici' olarak adlandırılıyor.

Güçlü ve dik duruşu beğenilse de dilinin kemiği olmadığından zaman zaman başına da bela açıyor. Ama onun söyleyecekleri hiçbir zaman içinde kalmıyor!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde daha yeni polemiğe girdiği Oytun Erbaş'a sert çıkışıyla gündeme oturmuştu kendisi.