Kıyamet Kapıda: Her Konuya Burnunu Sokan Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin Atışması Geceye Damga Vurdu!

Kıyamet Kapıda: Her Konuya Burnunu Sokan Sevda Türküsev ve İrem Derici'nin Atışması Geceye Damga Vurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.12.2025 - 22:38

Yaptığı açıklamalarla sosyal medya kullanıcılarının sabır sınırlarını sık sık zorlayan Sevda Türküsev'in bir tweet'ine İrem Derici'den yanıt geldi. Sevda Türküsev'in ılımlı cevabını görünce şaşıran İrem Derici'nin şoku geceye damgasını vurdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkenin en dobra, en açık sözlü ve en eğlenceli isimlerinden biri olan İrem Derici'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Ülkenin en dobra, en açık sözlü ve en eğlenceli isimlerinden biri olan İrem Derici'yi tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yıllardır müthiş bir başarıyla sürdürdüğü, ilmek ilmek de ördüğü kariyeriyle öne çıkan İrem Derici, hem her biri hit olan şarkıları hem de sahne şovlarıyla sık sık gündem oluyor. 

Sivri dili, aklında ne varsa yansıttığı filtresiz düşünceleri ve açıklamalarıyla polemiğe girmekten hiç çekinmeyen İrem Derici, sevenleri tarafından 'Beton Derici' olarak adlandırılıyor. 

Güçlü ve dik duruşu beğenilse de dilinin kemiği olmadığından zaman zaman başına da bela açıyor. Ama onun söyleyecekleri hiçbir zaman içinde kalmıyor!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde daha yeni polemiğe girdiği Oytun Erbaş'a sert çıkışıyla gündeme oturmuştu kendisi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün modunda olan İrem Derici, yorumlarıyla daima tepki çeken Sevda Türküsev'in yeni tweet'ini görünce yerinde duramadı.

Bugün modunda olan İrem Derici, yorumlarıyla daima tepki çeken Sevda Türküsev'in yeni tweet'ini görünce yerinde duramadı.

Hayattaki tüm enerjisini gencecik kadın ve kızlarla uğraşmak için kullanan, her konuda bir fikri olan ve o konuya dair yorumuyla sadece binlerce kullanıcının değil, birçok ünlü ismin de sabrını zorlayan Sevda Türküsev, bu sefer de '16 yaş aştına sosyal medya yasaklanmalı' tweet'ini paylaştı. 

Türküsev'in kırk yılın başında makul bir açıklama yaptığını gören ve şaşıran İrem Derici'den Türküsev'e, 'Her Allah’ın günü bunu yaz, başka bir şey yazma ben razıyım sarı fırtınam' yorumu geldi. 

İrem Derici'ye espriyle yaklaşarak herkesi şaşırtan Sevda Türküsev ise 'Bizde de konular çeşitli. Bu arada; sarı saçlarımdan ben suçluyum, seninkilerden de sen 😇' diyerek karşılık verdi. 

İrem Derici hemen 'Kıyamet mi kopacak ne?' diye düşündü tabii. 'Kız kanka mı olacağız biz ne oluyor?' diyerek konuyu kapattı. İkilinin tatlı ama iğneleyici atışması geceye damga vurdu.

twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
