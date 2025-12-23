onedio
Oytun Erbaş'ın "Hokkabaz" Çıkışına Köpüren İrem Derici Ağzına Geleni Saydı: "Kı*ımın Profesörü!"

23.12.2025 - 19:17

İrem Derici ve Oytun Erbaş arasındaki gerilim iyice tırmandı. Oytun Erbaş'ın kendisine 'hokkabaz' dediğini gören İrem Derici, Oytun Erbaş'a ağzına geleni saydı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaptığı tuhaf açıklamalarla sık sık gündem olan Oytun Erbaş, geçtiğimiz hafta İrem Derici'ye isyan ettirmişti.

Bugüne dek hem kadınlar, hem erkek ve kadın ilişkisi hakkında oldukça enteresan söylemlerde bulunan Oytun Erbaş, bu sefer de hem çocuğunu yapan hem de kariyerini sürdüren milyonlarca kadını hedef alarak, 'çalışan annelerin çocuklarının başarılı olamayacağını' iddia etmişti. 

Canına tak eden İrem Derici, Oytun Erbaş Beyaz TV ekranlarında yaptığı açıklamaya yönelik, 'Bu adam beni delirtecek! Çağırmayın şunu kanal kanal ya!' çıkışında bulunmasına vesile olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Oytun Erbaş, geçtiğimiz saatlerde yine Beyaz TV'ye konuk oldu. İrem Derici hakkında konuşan Erbaş, bu ülkenin hokkabazlara değil, kendisi gibi ilim ve bilim insanlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bunu gören İrem Derici yerinde duramadı tabii. Lafını sakınmayan Derici, bu sefer Erbaş'a çok sert çıktı.

Önce, 'Haklısın hokkabaza ihtiyacı yok bu memleketin. Bilim, ilim der ki beni bu mention'dan çıkarın! Kız bu korkmuş benden, pasif pasif cevaplar veriyor. Kork zaten. Haydi bugün de reklamını yaptım pejmürde, iyisin!' dedi. 

Ardından hızını alamadı, 

'Ben bu herife durduk yere saplamıyorum bu arada. Katıldığı bir programda benim için 'Bipolar, acil tedavi görmesi lazım' diyen bir profesör kendileri. Temu'dan almış o profesör ünvanını. Cehalet akıyor, benimle bir kez muhabbet etmemiş birine bana tanı koyması. Ay gö*üm! Senin benden özür dilemen lazımken hala o ekşi suratını ekstra ekşitiyorsun ya kı*ımın profesörü! 

Karşıma çık be oğlum, o yoluk saçlarını bi' güzel tarayayım!' ifadelerini kullandı.

