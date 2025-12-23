Oytun Erbaş'ın "Hokkabaz" Çıkışına Köpüren İrem Derici Ağzına Geleni Saydı: "Kı*ımın Profesörü!"
İrem Derici ve Oytun Erbaş arasındaki gerilim iyice tırmandı. Oytun Erbaş'ın kendisine 'hokkabaz' dediğini gören İrem Derici, Oytun Erbaş'a ağzına geleni saydı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yaptığı tuhaf açıklamalarla sık sık gündem olan Oytun Erbaş, geçtiğimiz hafta İrem Derici'ye isyan ettirmişti.
Oytun Erbaş, geçtiğimiz saatlerde yine Beyaz TV'ye konuk oldu. İrem Derici hakkında konuşan Erbaş, bu ülkenin hokkabazlara değil, kendisi gibi ilim ve bilim insanlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bunu gören İrem Derici yerinde duramadı tabii. Lafını sakınmayan Derici, bu sefer Erbaş'a çok sert çıktı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
