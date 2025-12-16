onedio
İrem Derici Oytun Erbaş'ın Sürekli Televizyonlara Çıkmasına İsyan Etti

İrem Derici Oytun Erbaş'ın Sürekli Televizyonlara Çıkmasına İsyan Etti

16.12.2025 - 23:51

Oytun Erbaş son yıllarda medyada açıklamalarıyla öne çıkan bir isim. Yaptığı bazı açıklamalar pek çok kişi tarafından sivri bulunan Erbaş, YouTube kanallarıyla başlayan görünürlüğünü ulusal kanallarda sürdürüyor. Özellikle sabah ve öğlen kuşağı programlarında kendisine yer buluyor. Beyaz TV'de çıktığı bir programda çalışan annelerin çocuklarının başarılı olamayacağını iddia eden Erbaş pek çok kişiyi sinirlendirdi. Bunların başında da şarkıcı İrem Derici geliyor.

Erbaş'ın açıklamaları şöyle;

Tabii bu açıklamalar en az diğer açıklamalar kadar tepki çekti.

twitter.com

Öfkelenen oldu.

twitter.com

Şarkıcı İrem Derici ise duruma isyan etti.

twitter.com

