Ceylan Ertem, Sagopa Kajmer'in Ağzına Tam İsabetle Sigara Fırlatılmasını "Komik" Bulanlara Sert Çıktı!

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşım yapan Ceylan Ertem, Sagopa Kajmer'in ağzına isabet eden sigara meselesini komik bulanlara sert çıktı.

Bunun 'dev bir saygısızlık' olduğunu söyleyen Ceylan Ertem, 'müzik dinleme kültürü olmayan bir densizin, dinlediği müzisyene/şarkıcıya/sanatçıya sigara fırlatması; ne komik, ne sevimli ne de sevgi dolu bir davranıştır. Ayıptır ayıp!' açıklamasında bulundu ve sahnenin bir emek ve saygı alanı olduğunun alını çizdi.

'Müzik dinleme adabından bihaber tipleri ne olur 'bu ülkenin renkleri' şeklinde servis etmeyelim' dedi.