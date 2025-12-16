onedio
article/share
Ceylan Ertem, Sagopa Kajmer'in Ağzına Tam İsabetle Sigara Fırlatılmasını "Komik" Bulanlara Sert Çıktı!

Ceylan Ertem, Sagopa Kajmer'in Ağzına Tam İsabetle Sigara Fırlatılmasını "Komik" Bulanlara Sert Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.12.2025 - 21:26

Sagopa Kajmer'in ağzına tam isabet eden seyircinin fırlattığı sigara, sosyal medyada gündem olmuştu. Ceylan Ertem, yaşananları 'komik' bulanlara sert çıktı!

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz günlerde rap'in usta ismi Sagopa Kajmer'in konserinde enteresan bir olay yaşanmıştı.

Sagopa Kajmer'in şarkı söylediği sırada, bir seyircisi tarafından fırlatılan sigara ağzına tam isabet etti!

Normal şartlarda ünülerin sahnesine fırlatılan herhangi bir şey çok tepki çekerken, direkt olarak Sagopa'nın dudakları arasına yerleşen sigarayı atmayı başaran seyircinin uzak mesafe becerisi sosyal medyada goygoyculara büyük malzeme çıkarmıştı!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sagopa'dan olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İsabetli sigara da 40 yılda bir yaşanacak komik bir olay olarak sosyal medyada dönmeye devam etti. Tepki gösteren isimse Ceylan Ertem oldu.

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşım yapan Ceylan Ertem, Sagopa Kajmer'in ağzına isabet eden sigara meselesini komik bulanlara sert çıktı. 

Bunun 'dev bir saygısızlık' olduğunu söyleyen Ceylan Ertem, 'müzik dinleme kültürü olmayan bir densizin, dinlediği müzisyene/şarkıcıya/sanatçıya sigara fırlatması; ne komik, ne sevimli ne de sevgi dolu bir davranıştır. Ayıptır ayıp!' açıklamasında bulundu ve sahnenin bir emek ve saygı alanı olduğunun alını çizdi. 

'Müzik dinleme adabından bihaber tipleri ne olur 'bu ülkenin renkleri' şeklinde servis etmeyelim' dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
