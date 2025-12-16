Ceylan Ertem, Sagopa Kajmer'in Ağzına Tam İsabetle Sigara Fırlatılmasını "Komik" Bulanlara Sert Çıktı!
Sagopa Kajmer'in ağzına tam isabet eden seyircinin fırlattığı sigara, sosyal medyada gündem olmuştu. Ceylan Ertem, yaşananları 'komik' bulanlara sert çıktı!
Geçtiğimiz günlerde rap'in usta ismi Sagopa Kajmer'in konserinde enteresan bir olay yaşanmıştı.
Sagopa'dan olayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İsabetli sigara da 40 yılda bir yaşanacak komik bir olay olarak sosyal medyada dönmeye devam etti. Tepki gösteren isimse Ceylan Ertem oldu.
