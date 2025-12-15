Bir Dinleyicinin Sagopa Kajmer'in Ağzına Tam İsabet Fırlattığı Sigara Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkardı!
Türkiye'de rap'in babalarından biri olarak görülen Sagopa Kajmer'in konserinde 40 yılda bir yaşanacak bir olay gerçekleşti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan 'isabetli sigara' videosu goygoycuların dilinden kurtulamadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türkiye’de rap denince akla ilk gelen “ağır abi”lerden biri varsa, o da yıllardır kendi çizgisinden şaşmayan Sagopa Kajmer.
O an orada olanlar da, videoyu sonradan izleyenler de "Sahnede şu an tam olarak ne yaşandı?" diye sordu... Çünkü bir izleyicinin fırlattığı sigara Sagopa'nın ağzına tam isabet etti.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 😂
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
