Bir Dinleyicinin Sagopa Kajmer'in Ağzına Tam İsabet Fırlattığı Sigara Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkardı!

Bir Dinleyicinin Sagopa Kajmer'in Ağzına Tam İsabet Fırlattığı Sigara Goygoyculara Büyük Malzeme Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2025 - 10:34

Türkiye'de rap'in babalarından biri olarak görülen Sagopa Kajmer'in konserinde 40 yılda bir yaşanacak bir olay gerçekleşti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan 'isabetli sigara' videosu goygoycuların dilinden kurtulamadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’de rap denince akla ilk gelen “ağır abi”lerden biri varsa, o da yıllardır kendi çizgisinden şaşmayan Sagopa Kajmer.

Türkiye'de rap denince akla ilk gelen "ağır abi"lerden biri varsa, o da yıllardır kendi çizgisinden şaşmayan Sagopa Kajmer.

Bir yandan nesiller boyu ezbere bilinen şarkılarıyla, bir yandan da dönem dönem alevlenen tartışmalarıyla rap tarihimizin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı hep başardı. 

Üstelik bunu, popüler kültürün tam ortasına atlamadan; daha çok geride durmayı, “asaletini” koruyup işine bakmayı tercih ederek yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde ise 40 yılda bir yaşanacak bir olayla gündeme oturdu!

O an orada olanlar da, videoyu sonradan izleyenler de "Sahnede şu an tam olarak ne yaşandı?" diye sordu... Çünkü bir izleyicinin fırlattığı sigara Sagopa'nın ağzına tam isabet etti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 😂
Lila Ceylan
Lila Ceylan
