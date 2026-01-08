Bu Müzik Türünü Dinleyenlere ‘Zekası Düşük’ Denmişti: Uzmanlar Gülüp Geçti

Ortaya atılan iddia, herhangi akademik araştırmaya dayanmıyor. Yapay zekadan müzik türleri üzerinden zihinsel profil çıkarması istendi ve ortaya tahmine dayalı genellemeler kondu. Pop, rap ya da elektronik müzik gibi geniş kitlelere ulaşan tarzlar için 'kolay tüketim' vurgusu yapıldı.

Nörobilimciler, müzik tercihi üzerinden zeka seviyesi belirlenemeyeceğini vurguluyor. Daniel Levitin, This Is Your Brain on Music adlı çalışmasında müziğin beynin tamamını aktive ettiğini belirtiyor. Levitin’e göre müzik, eğlenceden öte biyolojik bir uyarım yaratıyor.

Ancak bu uyarım, zeka ölçümü anlamına gelmiyor.