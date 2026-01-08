Japonya’da İstasyon Şefi Yine Kedi Oldu! Resmi Tören Düzenlendi

Zamanla ülke genelinde benzer atamalar görüldü. Kediler, köpekler, tavşanlar farklı istasyonlarda sembolik görevler üstlendi. Kishi İstasyonu, popülerliğini her yıl artırarak turistik durak haline geldi.

Tama sonrası görevi devralan Nitama, kasım ayında yaşamını yitirdi ve onursal istasyon şefi ilan edildi. Yeni atanan Yontama, dokuz yaşında dişi kedi olarak dikkat çekiyor.

2018’den beri Idakiso Station başta olmak üzere farklı noktalarda görev yapmıştı. Aynı gün, Idakiso İstasyonu için yeni görevli de açıklandı, çırak kadrosuna Rokutama dahil edildi. Demiryolu hattı, kedilerle anılan kimliğini sürdürmeye devam ediyor.