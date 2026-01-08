onedio
Japonya’da İstasyon Şefi Yine Kedi Oldu! Resmi Tören Düzenlendi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 13:15

Japonya’da demiryolu kültürü zaman zaman sıra dışı hikayelerle anılıyor. Wakayama bölgesindeki küçük istasyon, yıllardır kedilerle özdeşleşmiş durumda. Kasım ayında görevdeki istasyon şefinin vefatı sonrası koltuk boş kalmıştı. Beklenen atama, resmi tören eşliğinde duyuruldu.

Yaklaşık yirmi yıllık gelenek devam ediyor

Wakayama Electric Railway Co. bünyesindeki Kishi Station, yine dünya basınının ilgisini çekti. Kishigawa Hattı üzerinde yer alan istasyon, üçüncü kedi istasyon şefini resmen görevlendirdi. 

Tören, Wakayama Prefecture sınırlarında, Kinokawa kentinde gerçekleştirildi. Şirket başkanı Mitsunobu Kojima, görev yazısını takdim ederken kazınmış madalya da teslim edildi.

Tören sırasında sadece yeni istasyon şefi tanıtılmadı. Demiryolu şirketi, kadroya katılan çırak kediyi de kamuoyuna sundu. Görev yazısı okunurken salondan yükselen miyav sesi, törene katılanlar arasında tebessüm yarattı. Başkan Kojima, yeni şefin önceki görevlinin izlerini takip edeceğini ve istasyon için çalışacağını aktardı.

Kedi istasyon şefliği fikri, 2007 yılında göreve gelen Tama ile başladı

Zamanla ülke genelinde benzer atamalar görüldü. Kediler, köpekler, tavşanlar farklı istasyonlarda sembolik görevler üstlendi. Kishi İstasyonu, popülerliğini her yıl artırarak turistik durak haline geldi.

Tama sonrası görevi devralan Nitama, kasım ayında yaşamını yitirdi ve onursal istasyon şefi ilan edildi. Yeni atanan Yontama, dokuz yaşında dişi kedi olarak dikkat çekiyor. 

2018’den beri Idakiso Station başta olmak üzere farklı noktalarda görev yapmıştı. Aynı gün, Idakiso İstasyonu için yeni görevli de açıklandı, çırak kadrosuna Rokutama dahil edildi. Demiryolu hattı, kedilerle anılan kimliğini sürdürmeye devam ediyor.

