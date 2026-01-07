onedio
700 Bin Yıldır Sessizdi! Uydular Gerçeği Ortaya Çıkardı: Yeniden Canlanıyor

07.01.2026 - 17:27

Güneydoğu İran’da yer alan Taftan Yanardağı, yüzyıllardır sönmüş kabul ediliyordu. Son uydu verileri ise tabloyu tamamen değiştirdi. Zirvede tespit edilen hızlı yükselme, yer altındaki baskının arttığını gösteriyor. Bilim insanları, yanardağın statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bölge için uzun süredir göz ardı edilen volkanik riskler tekrar gündemde.

Taftan Yanardağı üzerinde yapılan son ölçümler, 2023–2024 yılları arasında zirvede yaklaşık 9 santimetrelik yükselme yaşandığını ortaya koydu.

Hareketlilik kalıcı görünüm sergiliyor ve geri çekilme işareti taşımıyor. Araştırmacılar, yer altında sıcak sıvılar, gaz birikimi ya da yüzeye yaklaşık 5 kilometre derinlikte ilerleyen magma olasılığı üzerinde duruyor.

Volkan bilimci Pablo González’e göre elde edilen veriler, Taftan’ın sanıldığından çok daha aktif olduğunu gösteriyor. Çalışmanın amacı panik yaratmak değil, bölgedeki yetkilileri uzun süredir ihmal edilen volkanik tehlikelere karşı uyarmak. Özellikle hidrotermal sistem üzerinde artan baskı, sessiz ilerleyen fakat ciddi sonuçlar doğurabilecek süreçlere işaret ediyor.

2024 yılı boyunca krater çevresinde duman ve kül çıkışları rapor edildi.

Uydu görüntüleri sayesinde sülfür dioksit, hidrojen florür ve karbondioksit salınımları net biçimde tespit edildi. Mayıs ayında gerçekleşen iki büyük gaz boşalımı, yer altındaki basıncın kritik seviyelere ulaştığını gösteren önemli veriler arasında yer aldı.

Uzun süre 'sönmüş' kabul edilen Taftan, artık 'uyuyan' yanardağ sınıfında değerlendiriliyor. Holosen döneminden sonra patlama yaşamadığı düşünülse de, son gelişmeler sessizliğin yanıltıcı olduğunu ortaya koydu. Zirvenin altında, yüzeye oldukça yakın seviyede gerçekleşen deformasyon, risk haritalarının güncellenmesi gerekliliğini gündeme taşıyor.

Taftan Yanardağı, İran ve Pakistan sınırına yakın konumda yer alıyor.

Khash, Zahedan ve Pakistan’daki Taftan yerleşimi, olası patlamadan doğrudan etkilenebilecek noktalar arasında bulunuyor. Zehirli gaz yayılımı, kül yağışı, lav akıntıları ve altyapı hasarı, senaryolar arasında yer alıyor.

Araştırmacılar yakın vadede patlama öngörüsü paylaşmıyor. Ancak yer altındaki basıncın dağılmadığı, aksine kalıcı şekilde arttığı vurgulanıyor. Yüzyıllardır sessiz kalan yanardağ, artık görmezden gelinemeyecek sinyaller veriyor.

