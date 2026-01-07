700 Bin Yıldır Sessizdi! Uydular Gerçeği Ortaya Çıkardı: Yeniden Canlanıyor
Güneydoğu İran’da yer alan Taftan Yanardağı, yüzyıllardır sönmüş kabul ediliyordu. Son uydu verileri ise tabloyu tamamen değiştirdi. Zirvede tespit edilen hızlı yükselme, yer altındaki baskının arttığını gösteriyor. Bilim insanları, yanardağın statüsünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bölge için uzun süredir göz ardı edilen volkanik riskler tekrar gündemde.
Taftan Yanardağı üzerinde yapılan son ölçümler, 2023–2024 yılları arasında zirvede yaklaşık 9 santimetrelik yükselme yaşandığını ortaya koydu.
2024 yılı boyunca krater çevresinde duman ve kül çıkışları rapor edildi.
Taftan Yanardağı, İran ve Pakistan sınırına yakın konumda yer alıyor.
