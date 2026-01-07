700 Bin Yıldır Sessizdi! Uydular Gerçeği Ortaya Çıkardı: Yeniden Canlanıyor

Hareketlilik kalıcı görünüm sergiliyor ve geri çekilme işareti taşımıyor. Araştırmacılar, yer altında sıcak sıvılar, gaz birikimi ya da yüzeye yaklaşık 5 kilometre derinlikte ilerleyen magma olasılığı üzerinde duruyor.

Volkan bilimci Pablo González’e göre elde edilen veriler, Taftan’ın sanıldığından çok daha aktif olduğunu gösteriyor. Çalışmanın amacı panik yaratmak değil, bölgedeki yetkilileri uzun süredir ihmal edilen volkanik tehlikelere karşı uyarmak. Özellikle hidrotermal sistem üzerinde artan baskı, sessiz ilerleyen fakat ciddi sonuçlar doğurabilecek süreçlere işaret ediyor.