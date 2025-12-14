onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'ın Annesinin Ölümünden Sonra Evin Camını Kırıp İçeri Girdiği Anlar Ortaya Çıktı!

Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'ın Annesinin Ölümünden Sonra Evin Camını Kırıp İçeri Girdiği Anlar Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.12.2025 - 23:10

Evinin camından düşüp hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nur Viral ile Sen İstersen programında bu sefer de Güllü'nün oğluna ait olduğu iddia edilen şüpheli görüntüler paylaşıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün trajik ölümü cinayet büroya taşınmıştı.

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün trajik ölümü cinayet büroya taşınmıştı.

Başından beri şüpheli görülen öz kızı Tuğyan Ülkem Gülten ve o gece orada bulunan Nur Sultan Ulu, geçtiğimiz günlerde kaçma şüphesiyle gözaltına alınmıştı. 

İkili gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra, Nur Sultan Ulu cinayeti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın işlediğini itiraf etmiş, '“Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne’yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana ‘koş’ dedi. Aşağı koştuk. Tuğyan o kadar abartılı davranıyordu ki inanamadım' açıklamasında bulunmuştu. 

Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü'nün vefatından yaklaşık 3 ay sonra annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşının suçlamalarını reddeden Tuğyan, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Hilal Cebeci'nin Tuyan'ı savunduğu videosu gündem olmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Bu sefer Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak evine girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi. 

O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de servis edildi. Daha önce eve dışarıdan girişin olmadığı söylenmişti, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in evden hafıza kartı veya bilgisayar almış olabileceği, delil olabilecek görüntüleri yok ettiği düşünüldü.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın