Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'ın Annesinin Ölümünden Sonra Evin Camını Kırıp İçeri Girdiği Anlar Ortaya Çıktı!

Star TV'de yayınlanan Nur Viral ile Sen İstersen programında Tuğberk Yağız'ın annesi Güllü'nün ölümünün ardından camı kırarak evine girdiği ve evden bir şey aldığı iddia edildi.

O anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler de servis edildi. Daha önce eve dışarıdan girişin olmadığı söylenmişti, Güllü'nün oğlu Tuğberk'in evden hafıza kartı veya bilgisayar almış olabileceği, delil olabilecek görüntüleri yok ettiği düşünüldü.