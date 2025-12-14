Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız'ın Annesinin Ölümünden Sonra Evin Camını Kırıp İçeri Girdiği Anlar Ortaya Çıktı!
Evinin camından düşüp hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Nur Viral ile Sen İstersen programında bu sefer de Güllü'nün oğluna ait olduğu iddia edilen şüpheli görüntüler paylaşıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün trajik ölümü cinayet büroya taşınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın