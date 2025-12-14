onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Evgar'dan 37 Yaşında Hayatını Kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Yürek Burkan Veda!

Demet Evgar'dan 37 Yaşında Hayatını Kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Yürek Burkan Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.12.2025 - 22:15

Geçtiğimiz saatlerde 12 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a ünlü oyuncu Demet Evgar'dan duygusal bir veda mesajı geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi sırasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. 

Son olarak Durbay’ın solunum cihazına bağlı şekilde takip edildiği belirtilmişti.

2 Aralık’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Gülşah Durbay, 12 günlük yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gülşah Durbay'ın vefatı sosyal medyayı hüzne boğarken, Demet Evgar'dan da son veda geldi.

Gülşah Durbay'ın vefatı sosyal medyayı hüzne boğarken, Demet Evgar'dan da son veda geldi.

Gülşah Durbay'la beraber bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Demet Evgar, oldukça duygusal bir mesaj paylaştı.

'Gülşahçığım güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer burdan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. 

Nur içinde ol başkan.  

Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın