Demet Evgar'dan 37 Yaşında Hayatını Kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Yürek Burkan Veda!
Geçtiğimiz saatlerde 12 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a ünlü oyuncu Demet Evgar'dan duygusal bir veda mesajı geldi.
Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.
Gülşah Durbay'ın vefatı sosyal medyayı hüzne boğarken, Demet Evgar'dan da son veda geldi.
