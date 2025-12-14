onedio
Hadise'nin Bol Dekolteli "Güle Güle 2025" Dansı Olay Oldu!

Hadise'nin Bol Dekolteli "Güle Güle 2025" Dansı Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.12.2025 - 21:54

Hadise'nin 2025'e veda etmek için çektiği dans videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Kısa süre içinde binlerce kişi tarafından izlenen dans olay oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla olay olan, gündemin de tam göbeğine oturan Hadise'yi anlatmaya gerek yok herhalde!

Attığı her adımla olay olan, gündemin de tam göbeğine oturan Hadise'yi anlatmaya gerek yok herhalde!

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden, yılbaşında da O Ses Türkiye'de buluşmak üzere heyecanla beklediğimiz Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor. 

Bazen kombinleri, bazen dansları, bazen de kadınları kollayan güçlü açıklamalarıyla dikkat çeken Hadise, bu yıl en çok sahnede ettiği danslarla ve dansçılarının koreografisiyle konuşuldu, mutlaka denk gelmişsinizdir. 

Sürekli olarak eleştirilmesine karşılık sıfır makyaj ve photoshoplu pozlarını paylaşan Hadise, senenin güçlü kadın duruşu hamlesini yapmış, milyonların kendisini ayakta alkışlamasına vesile olmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde ise katıldığı bir davetten paylaştığı, yerde iki seksen merdivenlere yayılmış pozuyla X'i çalkalamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

2025'in bitmesine sayılı gün kala Hadise'den beklenen "kapanış" videosu geldi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
