Hadise'nin Bol Dekolteli "Güle Güle 2025" Dansı Olay Oldu!

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden, yılbaşında da O Ses Türkiye'de buluşmak üzere heyecanla beklediğimiz Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isimler arasında yer alıyor.

Bazen kombinleri, bazen dansları, bazen de kadınları kollayan güçlü açıklamalarıyla dikkat çeken Hadise, bu yıl en çok sahnede ettiği danslarla ve dansçılarının koreografisiyle konuşuldu, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Sürekli olarak eleştirilmesine karşılık sıfır makyaj ve photoshoplu pozlarını paylaşan Hadise, senenin güçlü kadın duruşu hamlesini yapmış, milyonların kendisini ayakta alkışlamasına vesile olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ise katıldığı bir davetten paylaştığı, yerde iki seksen merdivenlere yayılmış pozuyla X'i çalkalamıştı.