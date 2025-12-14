onedio
Özcan Deniz, Emlakçıyla Mal Varlığını Tartışan Özlem Öz ve Tayyar Öz'e Dava Açtı!

14.12.2025 - 18:51

Özcan Deniz'in evini gezip, emlakçıyla Özcan Deniz'in mal varlığı üzerine derin bir sohbet eden ve sosyal medya bunu paylaşan fenomen Özlem Öz'e Özcan Deniz'den karşı atak geldi. Özcan Deniz Öz çiftine dava açtı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklandığı dönemde gündeme oturan "Tayyargilleri" mutlaka hatırlarsınız.

Paylaştıkları 'aile' videoları, reklamlar ve iş birlikleriyle milyonlarca takipçiye sahip olan Özlem ve Tayyar Öz, sosyal medyanın en tartışmalı çiftleri arasında yer alıyor. 

Her paylaşımıyla bir şekilde tepki çekmeyi başaran, 'Teyzoşlar' diyerek fikir sormaları bitmeyen, sürekli de yeniden çocuk sahibi olup olmama arasında giden 4 çocuklu Özlem Öz, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in başrolünde olduğu videosuyla gündeme oturmuştu.

Özcan Deniz'in evini gezen bunu da açık açık belirten Özlem Öz'ün videosunda emlakçının verdiği ekstra detaylar dikkat çekmişti.

Özcan Deniz’le ilgili “20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” ifadelerini kullanan, 'Bu siteyi satın aldı' gibi açıklamalarda bulunan emlakçı, kısa süre içerisinde Özcan Deniz'in servetini odağına alan haberlerin yayılmasına sebep olmuştu. 

Bunun üzerine Özcan Deniz'in avukatından açıklama gelmiş, 20'ye yakın evi olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

PopBizde'nin haberine göre Özcan Deniz, Özlem Öz ve Tayyar Öz'e dava açtı!

