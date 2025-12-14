Özcan Deniz, Emlakçıyla Mal Varlığını Tartışan Özlem Öz ve Tayyar Öz'e Dava Açtı!

Özcan Deniz’le ilgili “20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” ifadelerini kullanan, 'Bu siteyi satın aldı' gibi açıklamalarda bulunan emlakçı, kısa süre içerisinde Özcan Deniz'in servetini odağına alan haberlerin yayılmasına sebep olmuştu.

Bunun üzerine Özcan Deniz'in avukatından açıklama gelmiş, 20'ye yakın evi olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanmıştı.