Özcan Deniz, Emlakçıyla Mal Varlığını Tartışan Özlem Öz ve Tayyar Öz'e Dava Açtı!
Özcan Deniz'in evini gezip, emlakçıyla Özcan Deniz'in mal varlığı üzerine derin bir sohbet eden ve sosyal medya bunu paylaşan fenomen Özlem Öz'e Özcan Deniz'den karşı atak geldi. Özcan Deniz Öz çiftine dava açtı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklandığı dönemde gündeme oturan "Tayyargilleri" mutlaka hatırlarsınız.
Özcan Deniz'in evini gezen bunu da açık açık belirten Özlem Öz'ün videosunda emlakçının verdiği ekstra detaylar dikkat çekmişti.
PopBizde'nin haberine göre Özcan Deniz, Özlem Öz ve Tayyar Öz'e dava açtı!
