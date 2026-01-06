Kedimizin Bizi Unutması Ne Kadar Sürer? Düşündüğümüz Kadar Nankör Değiller!

Kısa süreli ayrılıklarda kediler genellikle sahiplerini unutmuş gibi görünseler de aslında yaşadıkları şey özlem duygusunun dışa vurumudur. Kediler konuşamadıkları için duygularını davranışlarıyla belli ederler. Eğer siz evde yokken kediniz şu belirtileri gösteriyorsa, sizi aktif bir şekilde özlüyor demektir:

Koku Arayışı: Sizin kokunuzun en yoğun olduğu yerlere (yatak, kirli sepeti vb.) gidip orada uyumak.

Rutin Değişikliği: İştah kaybı, oyun oynamaya isteksizlik veya dışarı çıkmaktan kaçınma.

Stres Belirtileri: Normalden fazla miyavlamak, mobilyaları tırmalamak veya alışılmadık yerlere tuvaletini yapmak.

Bu davranışlar aslında kedinizin dünyasındaki en büyük güven unsurunun, yani sizin eksikliğinizin yarattığı kaygıdır. Sonuç olarak, kediler sadece bizi hatırlamakla kalmaz; kurulan o bağın kokusunu ve hissini yaşamları boyunca zihinlerinde taşırlar.