Kedimizin Bizi Unutması Ne Kadar Sürer? Düşündüğümüz Kadar Nankör Değiller!
Kedilerin mesafeli ve başına buyruk doğası, bazen onların hafıza kapasiteleri hakkında yanlış bir kanıya kapılmamıza neden olur. Birçok evcil hayvan sahibi, kısa bir tatilden döndüğünde kedisinin onu hemen unutmuş olabileceği endişesini taşır. Ancak uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bu zarif canlıların aslında sandığımızdan çok daha derin ve katmanlı bir hafıza sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bir kedinin sizi unutması sadece birkaç gün değil, bazen bir ömür boyu mümkün olmayabilir.
Kedilerin hafızası nasıl çalışır?
Patili küçük dostlarımız için üç ay, bir ömürlük bağ kurmaya yetiyor
Peki kedinizin sizi özlediğini nasıl anlarsınız?
