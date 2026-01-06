OpenAI'ın Eski Uzmanından Korkutan Açıklama: "Yakın Gelecekte İnsanlığı Yok Edecek"
Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Yapay zekanın geleceği ve insanlık üzerindeki potansiyel riskleri, teknoloji dünyasının en hararetli tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Son dönemde, eski bir OpenAI çalışanı olan Daniel Kokotajlo’nun öngörülerindeki küçük bir 'erteleme', bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kokotajlo, daha önce 2027 yılına işaret ettiği 'süper zekanın doğuşu' ve olası yıkım senaryosunu, yapay zekanın otonom kod yazma becerilerindeki ilerlemenin beklenenden yavaş olması nedeniyle 2030’lu yılların başına öteledi. Ancak bu takvim değişikliği, asıl korkutucu soruyu ortadan kaldırmıyor: Yapay zeka gerçekten insanlığın sonunu getirebilir mi?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın dünyayı yok etme ihtimali, artık sadece bilim kurgu filmlerinin bir parçası değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok uzman, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi için sadece dijital bir üstünlüğün yetmeyeceğini savunuyor.
Sonuç olarak, Kokotajlo’nun tahminlerini 2034 yılına çekmesi, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın