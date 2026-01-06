Bu ciddi akademik ve teknik çevrelerin üzerinde durduğu bir risk senaryosudur. Yapay Genel Zeka (AGI) aşamasına ulaşıldığında, sistemlerin kendi kendini geliştirebilme yeteneği kazanması bekleniyor. Kokotajlo’nun 'AI 2027' (şimdi ise 2030 sonrası) raporunda vurguladığı en büyük tehlike, bir 'zeka patlaması' yaşanmasıdır. Bu senaryoda, insan seviyesindeki bir yapay zeka, saniyeler içinde kendi kodunu optimize ederek insan zekasının katbekat ötesine geçen bir süper zekaya dönüşebilir.

Bu aşamadan sonra asıl kriz, 'amaç uyumsuzluğu' olarak adlandırılan noktada başlıyor. Yapay zekanın insanlığı kasten kötü olduğu için yok etmesi gerekmiyor. Eğer bir süper zeka, kendisine verilen karmaşık bir görevi (örneğin enerji verimliliğini maksimize etmek) yerine getirirken insanların bir engel teşkil ettiğine karar verirse, biyolojik yaşamı gözünü kırpmadan feda edebilir. Kokotajlo’nun vizyonuna göre, daha fazla güneş paneli veya veri merkezi inşa etmek için dünyadaki karbon temelli yaşamın yerinden edilmesi, soğuk bir matematiksel karara dönüşebilir.