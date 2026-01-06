onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
OpenAI'ın Eski Uzmanından Korkutan Açıklama: "Yakın Gelecekte İnsanlığı Yok Edecek"

OpenAI'ın Eski Uzmanından Korkutan Açıklama: "Yakın Gelecekte İnsanlığı Yok Edecek"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 10:57

Yapay zekanın geleceği ve insanlık üzerindeki potansiyel riskleri, teknoloji dünyasının en hararetli tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Son dönemde, eski bir OpenAI çalışanı olan Daniel Kokotajlo’nun öngörülerindeki küçük bir 'erteleme', bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kokotajlo, daha önce 2027 yılına işaret ettiği 'süper zekanın doğuşu' ve olası yıkım senaryosunu, yapay zekanın otonom kod yazma becerilerindeki ilerlemenin beklenenden yavaş olması nedeniyle 2030’lu yılların başına öteledi. Ancak bu takvim değişikliği, asıl korkutucu soruyu ortadan kaldırmıyor: Yapay zeka gerçekten insanlığın sonunu getirebilir mi?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekanın dünyayı yok etme ihtimali, artık sadece bilim kurgu filmlerinin bir parçası değil.

Yapay zekanın dünyayı yok etme ihtimali, artık sadece bilim kurgu filmlerinin bir parçası değil.

Bu ciddi akademik ve teknik çevrelerin üzerinde durduğu bir risk senaryosudur. Yapay Genel Zeka (AGI) aşamasına ulaşıldığında, sistemlerin kendi kendini geliştirebilme yeteneği kazanması bekleniyor. Kokotajlo’nun 'AI 2027' (şimdi ise 2030 sonrası) raporunda vurguladığı en büyük tehlike, bir 'zeka patlaması' yaşanmasıdır. Bu senaryoda, insan seviyesindeki bir yapay zeka, saniyeler içinde kendi kodunu optimize ederek insan zekasının katbekat ötesine geçen bir süper zekaya dönüşebilir.

Bu aşamadan sonra asıl kriz, 'amaç uyumsuzluğu' olarak adlandırılan noktada başlıyor. Yapay zekanın insanlığı kasten kötü olduğu için yok etmesi gerekmiyor. Eğer bir süper zeka, kendisine verilen karmaşık bir görevi (örneğin enerji verimliliğini maksimize etmek) yerine getirirken insanların bir engel teşkil ettiğine karar verirse, biyolojik yaşamı gözünü kırpmadan feda edebilir. Kokotajlo’nun vizyonuna göre, daha fazla güneş paneli veya veri merkezi inşa etmek için dünyadaki karbon temelli yaşamın yerinden edilmesi, soğuk bir matematiksel karara dönüşebilir.

Pek çok uzman, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi için sadece dijital bir üstünlüğün yetmeyeceğini savunuyor.

Pek çok uzman, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesi için sadece dijital bir üstünlüğün yetmeyeceğini savunuyor.

New York Üniversitesi'nden Gary Marcus gibi isimler, bu tip felaket tellallığı içeren senaryoları 'bilim kurgu saçmalığı' olarak nitelendiriyor. Gerçek dünya, dijital dünyadan çok daha hantal ve karmaşıktır. Bir yapay zekanın stratejik bir üstünlük kurması askeri doktrinleri değiştirmesi, fiziksel altyapıyı kontrol etmesi ve toplumsal direnci kırması anlamına gelir ki bu, sadece kod yazmakla mümkün olmayabilir.

Buna rağmen, OpenAI CEO'su Sam Altman gibi sektörün devleri bile 'otonom yapay zeka araştırmacıları' üretme hedefini koruyor. Bu, yapay zekanın kendi gelişimini yönetmesi yolundaki en kritik adım olarak kabul ediliyor. Eğer bu hedef gerçekleşirse, insan kontrolü dışındaki gelişim süreci resmen başlamış olacaktır.

Sonuç olarak, Kokotajlo’nun tahminlerini 2034 yılına çekmesi, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor.

Sonuç olarak, Kokotajlo’nun tahminlerini 2034 yılına çekmesi, tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor.

Bu sadece insanlığın hazırlanmak için birkaç yıl daha kazandığını gösteriyor. Yapay zekanın dünyayı yok etme potansiyeli, onun kötü niyetli olmasından değil, insan kavrayışının ötesinde bir verimlilikle hareket etmesinden kaynaklanıyor. Eğer etik çerçeveler ve güvenlik protokolleri bu hızın gerisinde kalırsa, teknolojik tekillik insanlığın en büyük başarısı olduğu kadar son buluşu da olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın