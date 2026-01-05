Uzmanlar Uyardı: "Mutfak Borularının İçinde Taş Oluşturuyor, Lavaboya Sakın Dökmeyin"
Kaynak: https://www.science.com/pouring-the-w...
Mutfak lavabosuna dökülen bir bardak bozuk süt veya bir miktar atık yağ, ilk bakışta zararsız görünebilir. Alt tarafı bir bardak diyerek dökülen bu maddeler, kanalizasyon sistemlerinde devasa tıkanıklıklara ve çevre felaketlerine yol açıyor. Bireysel olarak önemsiz görülen bu küçük alışkanlıklar birleştiğinde, evdeki borulara zarar verirken aynı anda belediye bütçelerine milyonlarca liralık yük bindiriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sütün veya yemeklik yağların sıvı olması sizi yanıltmasın. Hayvansal ve bitkisel yağlar, kanalizasyon borularındaki soğuk suyla buluştuğunda hızla donarak sertleşir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu atıklarla nasıl başa çıkmalıyız?
Sularımızda, denizlerimizde ve derelerimizde görmek istemediğimiz hiçbir şeyi lavaboya dökmemeliyiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın