Uzmanlar Uyardı: "Mutfak Borularının İçinde Taş Oluşturuyor, Lavaboya Sakın Dökmeyin"

Bozulmuş sütleri doğrudan dökmek yerine, suyla seyrelterek bitkileriniz için doğal bir gübre olarak kullanabilir veya doğrudan çöpe atabilirsiniz. Son kullanma tarihi geçmiş soslar, dip soslar ve ağır yemek suları ise kompost yapılabilir ya da kağıt havlu yardımıyla emdirilerek evsel atığa dönüştürülebilir.

Kimyasal maddeler, boyalar ve ağartıcılar ise en riskli gruptadır. Konsantre temizlik ürünlerini asla doğrudan lavaboya boşaltmamalısınız. Boya fırçalarınızı yıkadığınız su, hem boruları tıkayabilir hem de yanıcı buharların yayılmasına neden olabilir. Bu tür suları eski bir havluya emdirip kuruduktan sonra çöpe atmak veya en doğru harekettir.