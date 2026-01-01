İçme Suyundaki Mikroplastikleri Arındırmanın Yolu Bulundu: Mutfağınızda Yapabilirsiniz!
Günümüzde modern yaşamın görünmez bir parçası haline gelen plastikler, sadece okyanusları veya toprakları değil, doğrudan vücudumuzu da istila ediyor. Giysilerimizden, mutfak gereçlerimizden ve kişisel bakım ürünlerimizden kopan nano ve mikroplastik (NMP) parçacıkları, özellikle içme suları aracılığıyla biyolojik sistemimizin derinliklerine kadar sızıyor. Atık su arıtma tesislerinin bu mikroskobik parçacıkları temizlemede yetersiz kalması, araştırmacıları daha pratik ve evde uygulanabilir yöntemler aramaya itti.
2024 yılında Çin’de yürütülen ve Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir çalışma, bu sinsi tehlikeye karşı mutfağımızda halihazırda bulunan basit bir yöntemi işaret ediyor: Suyu kaynatmak.
Çalışmanın sonuçları, suyun sertlik derecesi arttıkça plastik temizleme kapasitesinin de paralel olarak yükseldiğini gösteriyor.
Mikroplastiklerin bağırsak mikrobiyotasını bozduğu ve antibiyotik direncini tetiklediği yönündeki endişeler artarken, bu düşük maliyetli strateji hayati bir önem taşıyor.
