İçme Suyundaki Mikroplastikleri Arındırmanın Yolu Bulundu: Mutfağınızda Yapabilirsiniz!

İçme Suyundaki Mikroplastikleri Arındırmanın Yolu Bulundu: Mutfağınızda Yapabilirsiniz!

01.01.2026 - 16:13

Günümüzde modern yaşamın görünmez bir parçası haline gelen plastikler, sadece okyanusları veya toprakları değil, doğrudan vücudumuzu da istila ediyor. Giysilerimizden, mutfak gereçlerimizden ve kişisel bakım ürünlerimizden kopan nano ve mikroplastik (NMP) parçacıkları, özellikle içme suları aracılığıyla biyolojik sistemimizin derinliklerine kadar sızıyor. Atık su arıtma tesislerinin bu mikroskobik parçacıkları temizlemede yetersiz kalması, araştırmacıları daha pratik ve evde uygulanabilir yöntemler aramaya itti. 

2024 yılında Çin'de yürütülen ve Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir çalışma, bu sinsi tehlikeye karşı mutfağımızda halihazırda bulunan basit bir yöntemi işaret ediyor: Suyu kaynatmak.

2024 yılında Çin’de yürütülen ve Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir çalışma, bu sinsi tehlikeye karşı mutfağımızda halihazırda bulunan basit bir yöntemi işaret ediyor: Suyu kaynatmak.

Guangzhou Tıp Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisi Zimin Yu ve ekibi tarafından yürütülen araştırma, suyun kaynatılmasının mikroplastik oranını %90’a varan oranlarda azaltabileceğini ortaya koydu. Bu yöntemin başarısı, özellikle 'sert su' olarak bilinen ve mineral bakımından zengin olan sular üzerinde belirginleşiyor. Su ısıtıldığında, içinde çözünmüş halde bulunan kalsiyum karbonat (kireç), sıcaklık değişimiyle birlikte çökelmeye başlar. Bu süreçte kireç tabakası, sudaki nano ve mikroplastik parçacıkların etrafını sararak onları adeta bir kabuk gibi hapseder. Kireç tortusuna dönüşen bu plastik kümeleri, su soğuduktan sonra basit bir çay süzgeci veya paslanmaz çelik filtre yardımıyla kolayca temizlenebilir hale gelir.

Çalışmanın sonuçları, suyun sertlik derecesi arttıkça plastik temizleme kapasitesinin de paralel olarak yükseldiğini gösteriyor.

Çalışmanın sonuçları, suyun sertlik derecesi arttıkça plastik temizleme kapasitesinin de paralel olarak yükseldiğini gösteriyor.

Örneğin, litre başına 180 ile 300 miligram kalsiyum karbonat içeren sert sularda mikroplastiklerin temizlenme oranı %84 ile %90 bandına çıkıyor. Yumuşak sularda kireç oluşumu daha az olduğu için bu oran %25 civarında kalsa da, her iki durumda da kaynatma işlemi, ham musluk suyuna kıyasla çok daha güvenli bir içim sağlıyor. Polistiren, polietilen ve polipropilen gibi günlük hayatta sıkça tükettiğimiz plastik türlerinin bu yöntemle sudan ayrıştırılabildiği kanıtlanmış durumda.

Mikroplastiklerin bağırsak mikrobiyotasını bozduğu ve antibiyotik direncini tetiklediği yönündeki endişeler artarken, bu düşük maliyetli strateji hayati bir önem taşıyor.

Mikroplastiklerin bağırsak mikrobiyotasını bozduğu ve antibiyotik direncini tetiklediği yönündeki endişeler artarken, bu düşük maliyetli strateji hayati bir önem taşıyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde suyu kaynatarak içmek yerel bir gelenek olsa da, uzmanlar bu uygulamanın küresel bir alışkanlık haline gelmesini öneriyor. Henüz plastik kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki tüm etkileri tam olarak çözülememiş olsa da, vücudumuza giren yapay materyal miktarını azaltmak, uzun vadeli sağlıklı yaşam için kritik bir adım olarak görülüyor. Hem ekonomik hem de erişilebilir olan bu yöntem, milyarlarca ton plastik atığın dünyaya yayıldığı bir çağda, bireylerin kendi sağlıklarını korumak için alabileceği en etkili ve zahmetsiz önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.

