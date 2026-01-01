Siz Kaçını Yapıyorsunuz? Psikolojiye Göre Zeki İnsanların Her Gün Yaptığı Şeyler

Her yönden gelen bildirim bombardımanına karşı zihnini koruyabilen ve gün içinde kendine 'hiçbir şey yapmama' molaları veren bireyler, aslında en büyük farkı yaratır.

Sadece sessizce oturmak veya meditasyon yapmak gibi görünen bu 'boşluklar', beynimizin bilgiyi işlemesini sağlar. Bu alışkanlıklar, zihinsel temizlik yapan kaliteli bir uyku düzeniyle birleştiğinde ise bilişsel performansın asıl temelini oluşturur.

Özetle zeka, sadece doğuştan gelen bir hediye değil; merak, disiplin ve doğru alışkanlıklarla şekillenen sürekli bir yolculuktur. Bugün atacağınız küçücük bir adım bile, gelecekteki zihninizin şekillendirmekte büyük roller oynayacaktır.