Tüm Şehrin Komşunuz Olduğunu Düşünün: Bu Şehirde Herkes Aynı Binada Yaşıyor
Alaska’nın vahşi doğasında modern dünyanın alışılmış şehir düzeninden tamamen sapan bir yer bulunuyor. Karlı dağlar ile buz gibi fiyortların arasına gizlenen Whittier isimli bu kasaba, sadece 272 kişilik nüfusuyla değil, aynı zamanda herkesin tek bir çatı altında yaşamasıyla tüm dünyayı şaşırtmayı başarıyor.
Whittier’e ulaşmak başlı başına bir serüven.
Şehrin tüm kalbi, 14 katlı Begich Towers (BTI) adlı devasa bir beton binada atıyor.
Yıllık 6,7 metreyi bulan kar kalınlığı ve saatte 128 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarlar, sakinleri aylarca dışarı adım atmamaya zorluyor.
