Tüm Şehrin Komşunuz Olduğunu Düşünün: Bu Şehirde Herkes Aynı Binada Yaşıyor

Soğuk Savaş yıllarında askeri bir kışla olarak inşa edilen bu yapı, bugün tam teşekküllü bir şehir gibi hizmet veriyor. Dairelerin yanı sıra belediye binası, hastane, okul, postane, kilise ve hatta marketler de bu koridorların arasında yer alıyor. Whittier’de yaşamak, sabah işe veya okula giderken sadece asansörü beklemek anlamına geliyor. Öyle ki, dışarıda fırtınalar koparken insanlar bir kattan diğerine terlikleriyle, mont giyme gereği duymadan geçebiliyor.