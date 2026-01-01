onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tüm Şehrin Komşunuz Olduğunu Düşünün: Bu Şehirde Herkes Aynı Binada Yaşıyor

Tüm Şehrin Komşunuz Olduğunu Düşünün: Bu Şehirde Herkes Aynı Binada Yaşıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 09:37

Alaska’nın vahşi doğasında modern dünyanın alışılmış şehir düzeninden tamamen sapan bir yer bulunuyor. Karlı dağlar ile buz gibi fiyortların arasına gizlenen Whittier isimli bu kasaba, sadece 272 kişilik nüfusuyla değil, aynı zamanda herkesin tek bir çatı altında yaşamasıyla tüm dünyayı şaşırtmayı başarıyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/whittier...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Whittier’e ulaşmak başlı başına bir serüven.

Whittier’e ulaşmak başlı başına bir serüven.

Kasabaya giriş, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, tek şeritli ve dar bir tünel üzerinden sağlanıyor. Bu tünelin yönü her saat başı değişiyor ve gece 22:30’da kapıları tamamen kapanıyor. Geç kalanlar için geri dönüş yok. Ayrıca geç kalanlar geceyi tünel girişindeki araçlarında, dondurucu soğuğun ortasında geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu izolasyon, Whittier’i dış dünyadan kopuk, gizemli bir sığınağa dönüştürüyor.

Şehrin tüm kalbi, 14 katlı Begich Towers (BTI) adlı devasa bir beton binada atıyor.

Şehrin tüm kalbi, 14 katlı Begich Towers (BTI) adlı devasa bir beton binada atıyor.

Soğuk Savaş yıllarında askeri bir kışla olarak inşa edilen bu yapı, bugün tam teşekküllü bir şehir gibi hizmet veriyor. Dairelerin yanı sıra belediye binası, hastane, okul, postane, kilise ve hatta marketler de bu koridorların arasında yer alıyor. Whittier’de yaşamak, sabah işe veya okula giderken sadece asansörü beklemek anlamına geliyor. Öyle ki, dışarıda fırtınalar koparken insanlar bir kattan diğerine terlikleriyle, mont giyme gereği duymadan geçebiliyor.

Yıllık 6,7 metreyi bulan kar kalınlığı ve saatte 128 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarlar, sakinleri aylarca dışarı adım atmamaya zorluyor.

Yıllık 6,7 metreyi bulan kar kalınlığı ve saatte 128 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarlar, sakinleri aylarca dışarı adım atmamaya zorluyor.

Bu klostrofobik yaşamı mizaha döken bölge halkı, kendilerinin bu binada mahkum oldukları hakkında şakalar yaparak durumu kabullenmiş durumda. Dışarıdan bakıldığında bir distopyayı andıran bu 'büyük ve sıra dışı aile', doğanın sert koşullarına karşı birbirine tutunarak, dünyanın en dar ama en samimi sınırları içinde hayatını sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın