Ramazan Bayramı Öncesi Araba Kampanyası: TOGG’dan Faizsiz Kredili ve Peşinatsız Araba Alma Fırsatı
Togg, yeni finansman desteği paketini duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan bu özel kampanya, hem bireysel hem de kurumsal müşterileri hedefleyerek %0 faizli kredilerden peşinatsız araç sahibi olma imkanına kadar birçok cazip avantaj içeriyor. İşte Togg’un T10X ve T10F modellerinde geçerli olan yüzde sıfır faizli kredi ve peşinatsız araba fırsatlarının detayları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Togg, T10X ve T10F modellerinin tamamı için kredi imkanını devreye aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın