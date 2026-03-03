onedio
Ramazan Bayramı Öncesi Araba Kampanyası: TOGG’dan Faizsiz Kredili ve Peşinatsız Araba Alma Fırsatı

Ramazan Bayramı Öncesi Araba Kampanyası: TOGG’dan Faizsiz Kredili ve Peşinatsız Araba Alma Fırsatı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.03.2026 - 09:51

Togg, yeni finansman desteği paketini duyurdu. Ramazan Bayramı öncesinde başlatılan bu özel kampanya, hem bireysel hem de kurumsal müşterileri hedefleyerek %0 faizli kredilerden peşinatsız araç sahibi olma imkanına kadar birçok cazip avantaj içeriyor. İşte Togg’un T10X ve T10F modellerinde geçerli olan yüzde sıfır faizli kredi ve peşinatsız araba fırsatlarının detayları.

Togg, T10X ve T10F modellerinin tamamı için kredi imkanını devreye aldı.

ToggRamazan Bayramı gelmeden önce otomobil sahibi olmak isteyenlere fırsat sunmaya başladı. T10X ve T10F cihazlarında yüzde 0 faizli kredi avantajı da dahil pek çok seçeneği kullanıcılarla buluşturan Togg, mart ayında sipariş edilen akıllı cihazlarında 1.500 kWs değerinde 6 aylık şarj hediyesine ek olarak, 40 bin kilometrede gerçekleştirilecek ilk bakımı ücretsiz sunuyor. Togg ayrıca kurumsal kullanıcılara ilk kez yüzde 100 finansman desteği sağlıyor.

Togg, stoklarla sınırlı mart kampanyasında bireysel kullanıcılar için T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli; T10X V2 için de 500 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli kredi seçeneği devam ediyor.

Bu seçeneklerin yanı sıra T10F V2 ve T10X V2 için 1 milyon 700 bin TL; T10X ve T10F 4More için 1 milyon 500 bin TL ve T10X ile T10F V1 için 1 milyon 300 milyon TL krediye 2,32 ila 2,44 arasında değişen oranlarda faizli kredi alternatifleri yer alıyor. 

Kurumsal kullanıcılar da bireysel kullanıcılar gibi yüzde 0 faizli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra avantajlı koşullarda tamamına kredi opsiyonu da Togg tarafından sunuluyor. T10F ve T10X V2 versiyonları için cihaz bedelinin tamamına 48 ay vadeli krediden faydalanmak mümkün oluyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
