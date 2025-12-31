onedio
İstanbul’dan Kaçanların Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Gözde 10 İlimiz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 14:50

İstanbul’un o meşhur 'taşı toprağı altın' devri artık geride kalıyor. Eskiden hayalleri süsleyen bu megakent, şimdilerde bitmek bilmeyen trafiği, durdurulamayan hayat pahalılığı ve boğucu kalabalığıyla sakinlerini adeta kaçırıyor. TÜİK tarafından paylaşılan 2024 yılı göç verileri, İstanbul’un artık bir cazibe merkezi olmaktan çıkıp 'tersine göçün' kalbi haline geldiğini çarpıcı bir şekilde kanıtlıyor.

TÜİK verilerine göre Ege hayalleri yerini Anadolu’ya bırakıyor.

Yıllarca İstanbul’dan kaçış denilince akıllara hep o huzurlu Ege kasabaları gelirdi. Ancak son veriler, bu klasik rotanın yön değiştirdiğini gösteriyor. Artık insanlar sadece deniz ve güneşin değil, ekonomik sürdürülebilirliğin ve aidiyetin de peşinde. Bu değişimin en somut örneği ise listenin üst sıralarında yer alan sürpriz bir şehirde gizli.

Denizi ve büyük bir sanayisi olmamasına rağmen Tokat, 18.814 kişilik göçle listenin üçüncü sırasına yerleşerek herkesi şaşırtmayı başardı.

Listenin üçüncü sırasına yerleşen Tokat, istatistiklerin en dikkat çekici detayı oldu. Denize kıyısı olmayan ve devasa sanayi tesislerine ev sahipliği yapmayan bu Anadolu şehri, tam 18.814 kişiyi ağırlayarak birçok büyükşehri geride bıraktı. İstanbul’un kaosu yerine memleket havasını veya daha sakin bir yaşamı tercih edenler, rotayı Anadolu’nun bağrına kırdı.

İşte İstanbul’dan kaçanların yeni Durakları:

TÜİK verilerine göre İstanbul’dan ayrılanların en çok tercih ettiği iller sıralamasında Kocaeli, sanayi gücü ve yakınlığıyla zirvedeki yerini koruyor. Ankara ise başkent kimliğiyle ikinci sıradaki ağırlığını hissettiriyor. Listenin geri kalanı ise şu şekilde şekilleniyor:

1. Kocaeli: 21.600 kişi

2. Ankara: 19.084 kişi

3. Tokat: 18.814 kişi

4. Tekirdağ: 18.772 kişi

5. İzmir: 16.037 kişi

6. Bursa: 12.503 kişi

7. Antalya: 11.510 kişi

8. Sakarya: 11.470 kişi

9. Balıkesir: 10.288 kişi

10. Samsun: 10.200 kişi

Görünen o ki İstanbul’un yorgun sakinleri artık sadece tatil bölgelerine değil, kendilerine daha huzurlu ve ekonomik bir gelecek sunan şehirlere doğru yola çıkıyor.

