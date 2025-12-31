İstanbul’dan Kaçanların Yeni Adresi Belli Oldu! İşte Yeni Gözde 10 İlimiz

TÜİK verilerine göre İstanbul’dan ayrılanların en çok tercih ettiği iller sıralamasında Kocaeli, sanayi gücü ve yakınlığıyla zirvedeki yerini koruyor. Ankara ise başkent kimliğiyle ikinci sıradaki ağırlığını hissettiriyor. Listenin geri kalanı ise şu şekilde şekilleniyor:

1. Kocaeli: 21.600 kişi

2. Ankara: 19.084 kişi

3. Tokat: 18.814 kişi

4. Tekirdağ: 18.772 kişi

5. İzmir: 16.037 kişi

6. Bursa: 12.503 kişi

7. Antalya: 11.510 kişi

8. Sakarya: 11.470 kişi

9. Balıkesir: 10.288 kişi

10. Samsun: 10.200 kişi

Görünen o ki İstanbul’un yorgun sakinleri artık sadece tatil bölgelerine değil, kendilerine daha huzurlu ve ekonomik bir gelecek sunan şehirlere doğru yola çıkıyor.