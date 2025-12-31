"Pandemi Riski": İstilacı Mantar 60'dan Fazla Ülkeye Yayıldı
Dünya genelinde hızla yayılan ve tıp dünyasında 'süper mantar' olarak adlandırılan Candida auris, modern sağlık sistemleri için ciddi bir biyolojik tehdit haline geldi. İlk kez 2009 yılında Japonya'da bir hastanın kulak kanalında tespit edilen bu istilacı mantar, kısa sürede altı kıtada 60'tan fazla ülkeye yayılarak küresel bir pandemi riskini gündeme taşıdı. Her yıl yaklaşık 6,5 milyon insanı etkileyen mantar enfeksiyonları, gelişmiş antifungal tedavilere rağmen %50’yi aşan ölüm oranlarıyla dikkat çekiyor.
Patojenin ilaç direncini artıran genetik ve fiziksel savunma mekanizmaları hayret verici bir karmaşıklık sunuyor.
Hastanelerdeki bulaş hızı ve teşhis aşamasındaki teknik yetersizlikler tedavi sürecini çıkmaza sokuyor.
Tıp dünyası yeni ilaç denemeleri ve geniş kapsamlı aşı çalışmalarıyla bu ölümcül tehdidi durdurmayı hedefliyor.
