onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Pandemi Riski": İstilacı Mantar 60'dan Fazla Ülkeye Yayıldı

"Pandemi Riski": İstilacı Mantar 60'dan Fazla Ülkeye Yayıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.12.2025 - 12:05

Dünya genelinde hızla yayılan ve tıp dünyasında 'süper mantar' olarak adlandırılan Candida auris, modern sağlık sistemleri için ciddi bir biyolojik tehdit haline geldi. İlk kez 2009 yılında Japonya'da bir hastanın kulak kanalında tespit edilen bu istilacı mantar, kısa sürede altı kıtada 60'tan fazla ülkeye yayılarak küresel bir pandemi riskini gündeme taşıdı. Her yıl yaklaşık 6,5 milyon insanı etkileyen mantar enfeksiyonları, gelişmiş antifungal tedavilere rağmen %50’yi aşan ölüm oranlarıyla dikkat çekiyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/sc...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patojenin ilaç direncini artıran genetik ve fiziksel savunma mekanizmaları hayret verici bir karmaşıklık sunuyor.

Patojenin ilaç direncini artıran genetik ve fiziksel savunma mekanizmaları hayret verici bir karmaşıklık sunuyor.

Microbiology and Molecular Biology Reviews dergisinde yayımlanan güncel araştırmalar, bu mantarın ilaçlardan ve insan bağışıklık sisteminden kaçmak için proaktif yöntemler geliştirdiğini ortaya koyuyor. C. auris, ilaçları hücre dışına iten özel 'dışa atım pompaları' sayesinde tedaviye karşı bağışıklık kazanıyor. Ayrıca, büyüme biçimini mayadan filamentli yapıya dönüştürerek dokulara daha derinlemesine nüfuz edebiliyor. Hücre duvarındaki özel proteinler sayesinde insan derisine adeta bir yapıştırıcı gibi tutunabilen mantar, yüzeylerde oluşturduğu 'biyofilm' tabakalarıyla ilaçların etkisini tamamen kırabiliyor.

Hastanelerdeki bulaş hızı ve teşhis aşamasındaki teknik yetersizlikler tedavi sürecini çıkmaza sokuyor.

Hastanelerdeki bulaş hızı ve teşhis aşamasındaki teknik yetersizlikler tedavi sürecini çıkmaza sokuyor.

Mantarın deri kolonizasyonu yapabilme yeteneği, hastane içi bulaş riskini zirveye taşıyor. Bir kez yerleştiğinde, tıbbi ekipmanlar ve temas yoluyla hastalar arasında hızla yayılıyor. Teşhis aşamasındaki zorluklar ise durumu daha karmaşık hale getiriyor; zira C. auris sıklıkla diğer mantar türleriyle karıştırılıyor. Bu yanlış tanımlama, doğru tedavinin gecikmesine ve enfeksiyonun ölümcül bir seyre girmesine neden oluyor.

Tıp dünyası yeni ilaç denemeleri ve geniş kapsamlı aşı çalışmalarıyla bu ölümcül tehdidi durdurmayı hedefliyor.

Tıp dünyası yeni ilaç denemeleri ve geniş kapsamlı aşı çalışmalarıyla bu ölümcül tehdidi durdurmayı hedefliyor.

Bilim insanları, bu tehditle mücadele edebilmek için teşhis testlerinin iyileştirilmesi ve bağışıklık temelli aşı yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle kaynakları kısıtlı bölgelerde gözetim mekanizmalarının artırılması hayati önem taşıyor. Umut verici bir gelişme olarak, halihazırda klinik denemeleri süren üç yeni antifungal ilacın yakında tedavi protokollerine dahil edilmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte küresel farkındalığın artırılması, 'katil mantar'ın yayılımını durdurmak için en kritik adım olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın