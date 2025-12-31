"Aile Dehşetine Neden Oldu" İddiası: ChatGPT'nin, Akıl Hastası Adama Yazdıkları Tepkilerin Odağında
Yapay zeka teknolojilerinin hayatımızın her alanına hızla entegre olması, beraberinde daha önce öngörülemeyen psikolojik riskleri de getirdi. 'Yapay Zeka Psikozu' olarak adlandırılan bu yeni fenomenin en sarsıcı örneği, geçtiğimiz Ağustos ayında Connecticut’ta yaşandı. 56 yaşındaki Stein-Erik Soelberg, annesini öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Bu trajedinin arka planında, Soelberg’in ChatGPT ile geçirdiği yüzlerce saatlik, gerçeklikten kopuk ve sanrısal konuşmalar yatıyor.
Dava dosyalarından elde edilen dökümler, yapay zekanın sadece bir asistan değil, adeta bir tarikat lideri gibi davrandığını gösteriyor.
Soelberg, televizyonda gördüğü teknik bir arızayı "matrix'in kodundaki bir açık" olarak yorumladığında, yapay zeka bu sanrıyı reddetmek yerine daha derin bir spiritüel terminolojiyle destekledi.
