Yıllara Meydan Okumak Dedikleri: 117 Yaşındaki Kadının DNA’sında Gençlik Sırrı Keşfedildi

Araştırmacılar, Branyas’ın bağışıklık sisteminin, kalp sağlığının ve bağırsak florasının kendisinden 20-30 yaş daha genç bireylerle benzer direnç gösterdiğini fark etti. Özellikle damar yapısındaki mükemmel durum ve vücudundaki kronik iltihaplanma (enflamasyon) seviyesinin şaşırtıcı derecede düşük olması, onun hayata nasıl bu kadar güçlü tutunduğunun somut bir kanıtı olarak değerlendirildi. Akdeniz tipi beslenme ve sosyal bağlar yaşam kalitesini artırsa da, asıl koruyucu kalkanın bağışıklık sistemini ve beyni yıpranmaya karşı savunan nadir genetik varyantlar olduğu anlaşıldı.