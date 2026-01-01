onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıllara Meydan Okumak Dedikleri: 117 Yaşındaki Kadının DNA’sında Gençlik Sırrı Keşfedildi

Yıllara Meydan Okumak Dedikleri: 117 Yaşındaki Kadının DNA’sında Gençlik Sırrı Keşfedildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 14:00

Maria Branyas’ın 117 yıllık yaşam serüveni, bilim dünyasında yaşlanma biyolojisine dair bildiklerimizi temelinden sarsan bir keşifle sonuçlandı. 2024 yılında hayata gözlerini yuman dünyanın en yaşlı insanı Branyas, arkasında sadece bir asrı deviren anılar değil, uzun ömrün sırlarını barındıran eşsiz bir genetik miras bıraktı. Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen kapsamlı incelemeler, Branyas’ın biyolojik saatinin kronolojik yaşından bağımsız olarak onlarca yıl geriden geldiğini ortaya koydu.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.science.com/dna-study-of-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapılan laboratuvar analizleri, Branyas’ın kan, tükürük ve idrar örneklerinde "süper asırlıklara" özgü nadir bir yapı saptadı.

Yapılan laboratuvar analizleri, Branyas’ın kan, tükürük ve idrar örneklerinde "süper asırlıklara" özgü nadir bir yapı saptadı.

Araştırmacılar, Branyas’ın bağışıklık sisteminin, kalp sağlığının ve bağırsak florasının kendisinden 20-30 yaş daha genç bireylerle benzer direnç gösterdiğini fark etti. Özellikle damar yapısındaki mükemmel durum ve vücudundaki kronik iltihaplanma (enflamasyon) seviyesinin şaşırtıcı derecede düşük olması, onun hayata nasıl bu kadar güçlü tutunduğunun somut bir kanıtı olarak değerlendirildi. Akdeniz tipi beslenme ve sosyal bağlar yaşam kalitesini artırsa da, asıl koruyucu kalkanın bağışıklık sistemini ve beyni yıpranmaya karşı savunan nadir genetik varyantlar olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise "telomer" adı verilen kromozom uçlarıyla ilgiliydi.

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise "telomer" adı verilen kromozom uçlarıyla ilgiliydi.

Normal şartlarda hücre bölündükçe kısalan ve yaşlanmanın temel göstergesi kabul edilen telomerler, Branyas’ta neredeyse tükenme noktasına gelmişti. Ancak bu durum, bilim insanlarına göre beklenmedik bir savunma mekanizması yaratmış olabilir: Kısalan telomerler nedeniyle hücrelerin hızlıca yaşlanıp devre dışı kalması, kanserli hücrelerin çoğalmasını engellemiş olabilir. Bu paradoksal durum, ileri yaşın mutlaka hastalıkla eş değer olmadığını gösteriyor. Maria Branyas’ın genetik haritası, insan ömrünü uzatacak ve yaşlılık hastalıklarını tarihe gömecek yeni tedavi yöntemleri için bilim dünyasına rehberlik etmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın