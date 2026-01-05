Uzmanlardan Korkutan Beyin Yiyen Amip Uyarısı: "Dünya Genelinde Su Sistemlerine Yayılıyor"

Daha önce bu türlerin hiç görülmediği serin bölgelerde bile enfeksiyon vakalarının artması, tehlikenin coğrafi sınır tanımadığını gösteriyor. Eskiyen su altyapılarıyla birleşen iklim değişikliği, amiplerin yayılımı için mükemmel bir fırtına yaratıyor.

Bilim insanları, bu karmaşık sorunla mücadele edebilmek için insan, çevre ve su yönetimini bir araya getiren 'Tek Sağlık' (One Health) yaklaşımını öneriyor. Bu vizyon çerçevesinde su sistemlerinde daha sıkı gözetim mekanizmalarının kurulması, tanı araçlarının geliştirilmesi ve ileri teknolojik arıtma sistemlerinin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi hayati önem taşıyor.