Haberler
Yaşam
Uzmanlardan Korkutan Beyin Yiyen Amip Uyarısı: "Dünya Genelinde Su Sistemlerine Yayılıyor"

Uzmanlardan Korkutan Beyin Yiyen Amip Uyarısı: "Dünya Genelinde Su Sistemlerine Yayılıyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 12:22

Bilim dünyasından gelen son uyarılar, iklim krizi ve modern yaşamın görünmez bir tehlikeyi kapımıza getirdiğini gösteriyor. Serbest yaşayan amipler (FLA). Hakemli bilimsel dergi Biocontaminant'ta yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bu dirençli mikroorganizmaların küresel su sistemlerinde hızla yayılarak ciddi bir halk sağlığı krizine zemin hazırladığını ortaya koyuyor.

https://scitechdaily.com/scientists-w...
Kamuoyunda en çok "beyin yiyen amip" olarak bilinen Naegleria fowleri ile tanınan bu canlı grubu, aslında çok daha geniş bir tehdit yelpazesini temsil ediyor.

Burun yoluyla vücuda sızdığında neredeyse %100 ölümcül olan bu organizmalar, buzdağının yalnızca görünen kısmını oluşturuyor. Uzmanlar, binlerce amip türünden bazılarının, insan yapımı su şebekelerinde hayatta kalacak şekilde evrimleştiğine dikkat çekiyor. 

Sun Yat-sen Üniversitesi'nden Dr. Longfei Shu, bu canlıların neden bu kadar riskli olduğunu çarpıcı bir şekilde açıklıyor. Çoğu mikrobun yok olduğu aşırı sıcaklıklara ve klor gibi güçlü dezenfektanlara karşı direnç geliştiren bu amipler, güvenli kabul ettiğimiz şehir sularında bile varlığını sürdürebiliyor. Üstelik bu tek hücreli canlılar, biyolojik birer 'Truva Atı' gibi hareket ederek içlerinde zararlı bakteri ve virüsleri taşıyor. Bu durum, patojenlerin arıtma süreçlerinden sağ çıkmasına ve antibiyotik direncinin su şebekeleri aracılığıyla dünyaya yayılmasına neden oluyor.

Küresel ısınma bu sıcaklık seven canlılar için uygun üreme alanlarını genişletiyor.

Daha önce bu türlerin hiç görülmediği serin bölgelerde bile enfeksiyon vakalarının artması, tehlikenin coğrafi sınır tanımadığını gösteriyor. Eskiyen su altyapılarıyla birleşen iklim değişikliği, amiplerin yayılımı için mükemmel bir fırtına yaratıyor.

Bilim insanları, bu karmaşık sorunla mücadele edebilmek için insan, çevre ve su yönetimini bir araya getiren 'Tek Sağlık' (One Health) yaklaşımını öneriyor. Bu vizyon çerçevesinde su sistemlerinde daha sıkı gözetim mekanizmalarının kurulması, tanı araçlarının geliştirilmesi ve ileri teknolojik arıtma sistemlerinin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi hayati önem taşıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
