"Çaresiz" Olarak Etiketliyor: Yemek Siparişi Uygulamasındaki Gizli Algoritma Pes Dedirtti!

'Yüksek Çaresizlik' (High Desperation) olarak adlandırılan bir veri metriği, hangi sürücünün düşük ücretli işleri kabul etmeye daha meyilli olduğunu takip ediyor. Eğer bir kurye geçim derdi nedeniyle küçük siparişleri sürekli kabul ediyorsa, sistem ona yüksek kazançlı işleri göstermeyi bırakıyor. Algoritmanın mantığı oldukça acımasız. Bu iddialarda bulunan mühendis, bu mantığı şu şekilde açıklıyor: 'Daha düşük ücrete razı olan birine, neden daha fazlasını verelim ki?' Bunun yerine yüksek kazançlı ve bol bahşişli siparişler, uygulamaya yeni başlayan veya sadece 'keyfi' çalışan sürücülere yönlendirilerek onların sisteme bağlılığı artırılıyor. Tam zamanlı çalışan ve bu işe muhtaç olan kuryeler ise sistemin çarkları arasında adeta öğütülüyor.