"Çaresiz" Olarak Etiketliyor: Yemek Siparişi Uygulamasındaki Gizli Algoritma Pes Dedirtti!
Kaynak: https://cybernews.com/tech/food-deliv...
Bugün yemek siparişi vermek, tek bir tıkla kapımıza kadar gelen bir konfor gibi görünüyor. Ancak bu kolaylığın arkasında, etik tartışmalarını gündeme getiren büyük bir ekonomi yatıyor. 2024 yılı itibarıyla ABD’de yemek teslimat sektörü, 30 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda ve bu büyüme, sektördeki dev şirketlerin liderliğinde devam ediyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bu şirketlerde çalıştığını iddia eden anonim bir yazılım mühendisinin paylaştığı itiraflar, 'hizmet bedelleri' ve 'bahşişler'in aslında düşündüğümüz gibi işlemiyor olduğunu ve algoritmaların kuryeleri daha kötü şartlarda çalışmaya mecbur bıraktığını ortaya koydu.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Verdikleriniz kuryelerin cebine asla girmiyor" başlıklı bu iddialar, yemek teslimat algoritmalarının yalnızca verimlilik değil, aynı zamanda kuryeleri manipüle etmek amacıyla tasarlandığını öne sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uygulamaların en rahatsız edici yönlerinden biri, sürücüleri kategorize eden gizli algoritmalar.
Müşterilerin en hassas olduğu konu olan bahşişler ve "Sürücü Destek Ücretleri" konusunda da durum pek iç açıcı değil.
Bu sömürü düzeni sadece ABD ile sınırlı değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın