Psikolojiye Göre Sürekli Saate Bakmak Ne Anlama Geliyor?
Psikolojide birinin sürekli saate bakması, basit bir merakın çok ötesinde, bireyin iç dünyasındaki huzursuzlukların veya bilişsel yüklerin dışa vurumu olarak değerlendirilir. Bu davranış genellikle 'Zaman Kaygısı' (Time Anxiety), hipervijilans (aşırı tetikte olma) veya sosyal bir savunma mekanizmasıyla ilişkilendirilir. Peki niye sürekli saati kontrol etme ihtiyacı hissederiz?
Psikologlara göre, saatle olan bu obsesif ilişki genellikle "Zaman Kaygısı" (Time Anxiety) fenomeninden kaynaklanır.
Sürekli saate bakmak her zaman zaman yönetimiyle ilgili değildir, bazen sosyal bir kaçış stratejisidir.
Bilimsel araştırmalar, "Zaman Tabanlı Prospektif Bellek" (Time-Based Prospective Memory - TBPM) kavramına dikkat çekiyor.
