Dünya'nın En Büyüğü Türkiye'de Keşfedildi: 30 Milyon Yıllık Paha Biçilemez Kalıntılar!

Müze müdürü Korhan Çakır, hedeflerinin bu devasa iskeleti 2026 yılında ayağa kaldırarak sergiye açmak olduğunu belirtti. Koruma altına alınan parçaların tamamlanmasıyla birlikte, ziyaretçiler milyonlarca yıllık bu devle yüz yüze gelme şansı yakalayacak.

Bu keşif, Tuzluca’nın sadece maden yataklarıyla değil, aynı zamanda jeolojik mirasıyla da tanınmasını sağladı. Belediye Başkanı Türkan, Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaraları gibi doğal güzelliklerin yanı sıra, bu fosil buluntusunun ilçeyi UNESCO Dünya Kültür Mirası yolunda önemli bir noktaya taşıdığını ifade etti. Tuzluca, hem bilimsel araştırmalar hem de turizm açısından Türkiye’nin yeni parlayan yıldızı olmaya aday görünüyor.