Dünya'nın En Büyüğü Türkiye'de Keşfedildi: 30 Milyon Yıllık Paha Biçilemez Kalıntılar!
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen heyecan verici keşif, Anadolu’nun kadim tarihine ışık tutuyor. 30 milyon yıl öncesine dayanan ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan 'Paraceratherium' fosili, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tuzluca’nın jeolojik zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar, bölgeyi bir anda küresel bir ilgi odağı haline getirdi.
Süreç, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın bölgedeki yer altı kaynaklarının incelenmesi için yaptığı davetle başladı.
Tuzluca’da bulunan fosil, günümüz fillerini dahi gölgede bırakacak devasa boyutlara sahip.
Şu an MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde uzman ellerde olan fosiller, titizlikle temizlenip birleştiriliyor.
