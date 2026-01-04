onedio
Dünya'nın En Büyüğü Türkiye'de Keşfedildi: 30 Milyon Yıllık Paha Biçilemez Kalıntılar!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.01.2026 - 09:20

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen heyecan verici keşif, Anadolu’nun kadim tarihine ışık tutuyor. 30 milyon yıl öncesine dayanan ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan 'Paraceratherium' fosili, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Tuzluca’nın jeolojik zenginliklerini ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan çalışmalar, bölgeyi bir anda küresel bir ilgi odağı haline getirdi.

Süreç, Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan’ın bölgedeki yer altı kaynaklarının incelenmesi için yaptığı davetle başladı.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Korhan Çakır başkanlığındaki heyet, 2019 yılında ilçede kapsamlı bir saha taramasına girişti. Dört yıl süren titiz araştırmalar sırasında, dev memeliye ait ilk somut bulgu olan 'humerus' (üst kol kemiği) tespit edildi. Bu bulgu, milyonlarca yıl önce bölgede hüküm süren devasa bir canlının habercisiydi.

Tuzluca’da bulunan fosil, günümüz fillerini dahi gölgede bırakacak devasa boyutlara sahip.

Bilimsel veriler, bu gergedanın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde olduğunu gösteriyor. Daha önce Çankırı ve Çorum gibi illerimizde de benzer izlere rastlanmış olsa da, Tuzluca buluntusu Anadolu’nun Oligosen dönemindeki ekosistemine dair paha biçilemez kanıtlar sunuyor. Bu devasa canlı, sadece bir fosil değil, aynı zamanda coğrafyamızın tarih öncesi dönemlerdeki biyolojik çeşitliliğinin bir kanıtı niteliğinde.

Şu an MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde uzman ellerde olan fosiller, titizlikle temizlenip birleştiriliyor.

Müze müdürü Korhan Çakır, hedeflerinin bu devasa iskeleti 2026 yılında ayağa kaldırarak sergiye açmak olduğunu belirtti. Koruma altına alınan parçaların tamamlanmasıyla birlikte, ziyaretçiler milyonlarca yıllık bu devle yüz yüze gelme şansı yakalayacak.

Bu keşif, Tuzluca’nın sadece maden yataklarıyla değil, aynı zamanda jeolojik mirasıyla da tanınmasını sağladı. Belediye Başkanı Türkan, Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaraları gibi doğal güzelliklerin yanı sıra, bu fosil buluntusunun ilçeyi UNESCO Dünya Kültür Mirası yolunda önemli bir noktaya taşıdığını ifade etti. Tuzluca, hem bilimsel araştırmalar hem de turizm açısından Türkiye’nin yeni parlayan yıldızı olmaya aday görünüyor.

Ömer Faruk Kino
