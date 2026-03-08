Uzmanlara Göre Bunama Riskini Artırabilecek Günlük Alışkanlıklarımız
Demans (halk arasındaki adıyla bunama), tek bir hastalık adı değildir. Hafıza, düşünme, davranış ve günlük aktiviteleri yerine getirme yeteneklerinde azalmaya yol açan bir grup semptomu tanımlayan genel bir terimdir. Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen demans, birçok kişinin korkulu rüyası olabilir.
Uzmanlara göre, demansa neden olabilecek bazı günlük alışkanlıklarımız var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı günlük alışkanlıklarımız, demans riskini artırabilir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın