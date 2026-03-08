MART
Uzmanlara Göre Bunama Riskini Artırabilecek Günlük Alışkanlıklarımız

Dilara Bağcı Peker
08.03.2026 - 13:59

Demans (halk arasındaki adıyla bunama), tek bir hastalık adı değildir. Hafıza, düşünme, davranış ve günlük aktiviteleri yerine getirme yeteneklerinde azalmaya yol açan bir grup semptomu tanımlayan genel bir terimdir. Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen demans, birçok kişinin korkulu rüyası olabilir.

Uzmanlara göre, demansa neden olabilecek bazı günlük alışkanlıklarımız var!

Bazı günlük alışkanlıklarımız, demans riskini artırabilir.

HuffPost'un haberine göre, Jefferson Health psikiyatristi Dr. James Ellison, 'Yaşlı yetişkinlerin en büyük korkularından biri, hafızalarını kaybedip başkalarına yük olmaktır' diyor. Demans, bir kişinin adresini unutmasına, belirli bir işi neden yaptığını hatırlamamasına veya her zaman ödediği faturaları artık ödeyememesine neden olabilir. Bazı kişilerin genetik olarak yatkın olduğu korkutucu bir hastalık olsa da demans, yaşam tarzı alışkanlıkları nedeniyle de görülebiliyor.

Uzmanlar, bu noktalara dikkat etmenin demans tehlikesini tamamen önlemeyeceğini, ancak genel sağlığınıza da fayda sağlayacağını belirtiyor.

Besinlerin önemini göz ardı etmek

Massachusetts Genel Hastanesi'ndeki McCance Beyin Sağlığı Merkezi'nin direktörü Dr. Rudy Tanzi 'Biz her zaman şunu söyledik: Kalp için iyi olan beyin için de iyidir' diyor. Bu nedenle, sağlıklı yağlar, yağsız etler, tam tahıllar, meyveler ve sebzeler açısından zengin olan Akdeniz diyeti öneriliyor.

Sağlık sorunlarını kontrol etmemek

Uzmanlar, diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi bazı tıbbi durumların demans risk faktörü olduğunu belirtiyor. Bu nedenle sağlık problemlerine karşı gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Uykuyu atlamak

'İnsanların yeterince uyuması gerekiyor çünkü beyin derin uyku sırasında kendini yeniliyor ve Alzheimer hastalığının gelişimine katkıda bulunan toksik bir protein olan beta amiloid konsantrasyonunu düşürüyor' 

Sosyalleşmemek

Uzman isimler, sosyal bağlantılara öncelik vermenin de önemli olduğunu belirtiyor: 'Yalnızlık, depresyon ve izolasyonun sağlık açısından son derece olumsuz olduğunu biliyoruz.'

Aşırı alkol tüketimi

Son dönemde yapılan birçok araştırma, alkolün sağlığa zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Karaciğer hasarına yol açabilir, bazı kanser türlerinin riskini artırabilir ve beyin sağlığı için de iyi değildir.

Egzersiz yapmamak

Genel olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürmek, demans riskini azaltabiliyor. Bunun için illa spor salonlarına gitmenize gerek yok. İşlerinizi halletmek için araba kullanmak yerine yürümeyi tercih edin.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
