Uzmanlardan Karlı Havalar Geri Gelirken Uyarı Geldi: "Kar Gelmeden Arabaların Sileceklerinizi Kaldırın"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 08:30

Kışın gelmesiyle birlikte dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, araç sahipleri için sabah mesaisinin bir parçası haline geliyor. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde görmeye alışık olduğumuz havaya kaldırılmış silecek görüntüsü, aslında sürücülerin bu dondurucu şartlara karşı geliştirdiği pratik bir savunma mekanizması olarak biliniyor. Ancak bu uygulamanın faydaları ve riskleri otomobil dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Uzmanlar, dondurucu fırtınalar öncesinde sürücülerin alabileceği önlemler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, yaklaşan bir kar fırtınası öncesinde sileceklerin havaya kaldırılmasının amacının, yumuşak kauçuk bıçakların ön cama yapışmasını engellemek olduğunu belirtiyor.

Gece boyunca düşen sıcaklık ve yağan kar, cam üzerinde bir buz tabakası oluşturarak sileceği zemine sabitler. Sabah aracınızı çalıştırıp silecekleri çalıştırmaya kalktığınızda, buzun etkisiyle hareket edemeyen lastikler ya yırtılır ya da camdan kopar. Daha da kötüsü, bu zorlanma silecek motorunun yanmasına veya mekanik kolların hasar görmesine neden olabilir. Bu tip arızalar, sürücüyü hem maddi bir külfetle hem de görüş mesafesinin kısıtlandığı tehlikeli bir sürüş deneyimiyle karşı karşıya bırakır. Özellikle kaliteli sileceklerin maliyeti göz önüne alındığında, bu basit hamle aslında ciddi bir tasarruf sağlar.

Her ne kadar silecekleri kaldırmak mantıklı bir koruma yöntemi olsa da, bu uygulamanın her koşulda ideal olmadığını savunan uzmanlar da bulunmakta.

Bu noktada en büyük risk faktörü şiddetli rüzgardır. Kış fırtınaları sırasında esen sert rüzgarlar, dikey konumda duran silecek kollarına bir yelken etkisi yaparak onları bükebilir hatta tamamen kırabilir. Ayrıca, sileceklerin uzun süre havada tutulması, kolları cama baskı yapan yayların zamanla gevşemesine ve işlevini yitirmesine yol açabilir. Bazı otomobil uzmanları, silecekleri yukarıda bırakmak yerine, karı temizledikten sonra aracın buz çözücü özelliklerini kullanmanın daha güvenli olduğunu savuyor. Bu görüş ayrılığı, aslında sürücülerin içinde bulundukları hava koşullarına göre bir denge kurmaları gerektiğini gösteriyor.

Peki kışın silecekler konusunda nasıl bir strateji izlenmelidir?

Eğer yaşadığınız bölgede kar yağışı bekleniyor ancak şiddetli bir fırtına öngörülmüyorsa, silecekleri kaldırmak en mantıklı yol olabilir. Uygulama yaparken önce yolcu tarafındaki, ardından sürücü tarafındaki kolu yavaşça dik konuma getirmelisiniz. Şiddetli rüzgarın olduğu gecelerde ise silecekleri aşağıda bırakıp üzerine bir koruyucu örtü koymak veya sabah buz çözücü sprey yardımıyla karı temizlemek daha güvenli olacaktır. Camdaki buzu temizlerken mutlaka plastik kazıyıcılar veya yumuşak fırçalar kullanılmalı, asla sileceklerin lastiğiyle buz zorlanmamalıdır. Sonuç olarak, silecekleri kaldırmak basit ama etkili bir kış hazırlığıdır. Ancak bu kararı verirken o geceki rüzgar hızını ve yağışın şiddetini göz önünde bulundurmak, aracınızın sağlığı açısından en doğru yaklaşım olacaktır.

