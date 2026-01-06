Uzmanlardan Karlı Havalar Geri Gelirken Uyarı Geldi: "Kar Gelmeden Arabaların Sileceklerinizi Kaldırın"

Gece boyunca düşen sıcaklık ve yağan kar, cam üzerinde bir buz tabakası oluşturarak sileceği zemine sabitler. Sabah aracınızı çalıştırıp silecekleri çalıştırmaya kalktığınızda, buzun etkisiyle hareket edemeyen lastikler ya yırtılır ya da camdan kopar. Daha da kötüsü, bu zorlanma silecek motorunun yanmasına veya mekanik kolların hasar görmesine neden olabilir. Bu tip arızalar, sürücüyü hem maddi bir külfetle hem de görüş mesafesinin kısıtlandığı tehlikeli bir sürüş deneyimiyle karşı karşıya bırakır. Özellikle kaliteli sileceklerin maliyeti göz önüne alındığında, bu basit hamle aslında ciddi bir tasarruf sağlar.