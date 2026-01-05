Soğuk Havalarda Kombiyi Gece Uyurken Açık Tutmak Sağlıklı mı?

Cevap hayır. Oda sıcaklığının 16°C’nin altına düşmesi, vücudumuz üzerinde farklı bir stres kaynağı yaratır. Çok soğuk bir odada nefes almak, akciğerlerimize giren havanın soğuk ve kuru olması demektir. Bu durum, özellikle astım, KOAH veya kronik bronşiti olan kişilerde hava yollarının tahriş olmasına, öksürük krizlerine ve nefes darlığına yol açabilir.

Ayrıca, aşırı soğuk ortamlar kasların gece boyu gerilmesine neden olur. Vücut, ısıyı korumak için istemsizce kasılır; bu da sabahları boyun ve sırt ağrılarıyla uyanmanıza sebebiyet verir. Uzmanlar, sağlıklı bir yetişkin için ideal uyku sıcaklığının 18°C civarı olması gerektiğini ve bazı kişiler için bu sınırın biraz daha yüksek tutulmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Özellikle sağlık söz konusu olduğunda en hassas grup bebeklerdir. İngiliz hayır kurumu Lullaby Trust, bebeklerin aşırı ısınmaya karşı çok savunmasız olduğunu hatırlatıyor. Bebek odasının 16-20°C arasında tutulması ve ağır battaniyeler yerine hafif ama katmanlı kıyafetlerin tercih edilmesi, bebeğin güvenli bir termal denge kurmasını sağlar.