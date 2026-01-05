onedio
Soğuk Havalarda Kombiyi Gece Uyurken Açık Tutmak Sağlıklı mı?

Soğuk Havalarda Kombiyi Gece Uyurken Açık Tutmak Sağlıklı mı?

Ömer Faruk Kino
05.01.2026 - 14:52

Kış mevsiminin tüm şiddetiyle kapıya dayandığı, kar ve buzlanma uyarılarının peş peşe geldiği şu günlerde, evlerimizi nasıl ısıtmamız gerektiği hayati bir soru haline geldi. Özellikle termometrelerin sıfırın altına düştüğü dondurucu gecelerde, pek çok kişi aynı ikilemle karşı karşıya kalıyor: Isıtma sistemini gece boyu açık mı bırakmalı, yoksa tasarruf adına kapatmalı mı? Uzmanlar, bu sorunun yanıtının sadece faturalarla değil, aynı zamanda uyku kalitemiz ve genel sağlığımızla da doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak

Kaynak: https://uk.style.yahoo.com/heating-ov...
İnsan vücudu, uyku döngüsünü yönetmek için karmaşık bir termoregülasyon (ısı dengesi) sistemine sahiptir.

Akşam saatleri yaklaştığında, beynimiz vücudun 'çekirdek ısısını' düşürmeye başlar. Bu doğal soğuma, melatonin hormonu salgılanmasını tetikleyen ve vücuda 'dinlenmeye geç' komutu veren en önemli biyolojik sinyallerden biridir. Uyku sırasında çekirdek ısımız, sabaha karşı en düşük seviyesine ulaşana kadar düşmeye devam eder.

Eğer yatak odası çok sıcaksa, vücudun bu doğal soğuma süreci engellenir. Dr. Babak Ashrafi gibi uzmanların vurguladığı üzere, aşırı ısınmış bir ortam uykunun en restoratif, yani vücudun kendini tamir ettiği 'derin uyku' evresini kesintiye uğratır. Gece boyunca kan ter içinde uyanmak ya da huzursuzca dönmek, aslında vücudun fazla ısıyı dışarı atma çabasıdır. Bu durum, ertesi gün yorgunluk, odaklanma güçlüğü ve sinirlilik hali olarak geri döner.

Peki enerji tasarrufu adına ısıtmayı tamamen kapatmak sağlıklı mı?

Cevap hayır. Oda sıcaklığının 16°C’nin altına düşmesi, vücudumuz üzerinde farklı bir stres kaynağı yaratır. Çok soğuk bir odada nefes almak, akciğerlerimize giren havanın soğuk ve kuru olması demektir. Bu durum, özellikle astım, KOAH veya kronik bronşiti olan kişilerde hava yollarının tahriş olmasına, öksürük krizlerine ve nefes darlığına yol açabilir.

Ayrıca, aşırı soğuk ortamlar kasların gece boyu gerilmesine neden olur. Vücut, ısıyı korumak için istemsizce kasılır; bu da sabahları boyun ve sırt ağrılarıyla uyanmanıza sebebiyet verir. Uzmanlar, sağlıklı bir yetişkin için ideal uyku sıcaklığının 18°C civarı olması gerektiğini ve bazı kişiler için bu sınırın biraz daha yüksek tutulmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Özellikle sağlık söz konusu olduğunda en hassas grup bebeklerdir. İngiliz hayır kurumu Lullaby Trust, bebeklerin aşırı ısınmaya karşı çok savunmasız olduğunu hatırlatıyor. Bebek odasının 16-20°C arasında tutulması ve ağır battaniyeler yerine hafif ama katmanlı kıyafetlerin tercih edilmesi, bebeğin güvenli bir termal denge kurmasını sağlar.

Vücudunuzun doğal ritmine uyum sağlamak ve uykudan maksimum verim almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • 'Sıcak ayaklar, hızlı uyku' prensibi bilimsel bir gerçektir. Ayakların sıcak tutulması, kan damarlarının genişlemesini sağlayarak vücut çekirdek ısısının daha hızlı düşmesine yardımcı olur. Gece yatarken yumuşak bir çorap giymek veya ayak ucuna konulacak bir sıcak su torbası, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur.

  • Isıtma sistemleri havayı kurutur. Kuru hava burun mukozasını kurutarak bağışıklığı zayıflatabilir. Odanın nem dengesini korumak, hastalıklara karşı savunmanızı güçlendirir.

  • Sentetik yorganlar yerine pamuklu, yünlü veya keten kumaşlar tercih edin. Bu materyaller, cildinizin nefes almasını sağlar ve gece boyu oluşan nemi dışarı atar.

Sonuç olarak, ısıtmayı gece boyu 'donma koruması' veya düşük bir seviyede açık tutmak, hem solunum yollarınızı korur hem de vücudunuzun termal bir stres yaşamasına engel olur. 18 derecelik serin ama korunaklı bir oda, sağlığınız için en iyi yatırımdır.

Ömer Faruk Kino
