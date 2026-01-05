Akşamları Pencere Kenarına Bir Kase Pirinç Koyun: Kış Aylarında Karşılaşılan Sorunu Çözüyor

Uzmanlar pirinci öneriyor. Pirinç, yapısı gereği 'higroskopik' yani nem çekici özellik taşıyan bir besin maddesidir. Bu pratik yöntemde, bir miktar çiğ pirinç açık bir kap içerisinde veya hava geçiren bez torbalarda tam olarak yoğuşmanın yaşandığı pencere pervazlarına yerleştiriliyor. Pirinç taneleri, cam yüzeyindeki nemi hızla absorbe ederek yüzeyin daha kısa sürede kurumasını sağlıyor.

Yapılan incelemeler, pirincin mikro düzeyde nemi hapsetme konusunda başarılı olduğunu ancak bunun tek başına yeterli bir çözüm olmadığını ortaya koyuyor. Bu yöntem, cam kenarındaki ıslaklığı azaltmada etkili bir araç olsa da, tüm odanın nem dengesini kalıcı olarak değiştiremiyor.

Yetkililer, pirinç yönteminin etkisini artırmak için evin günde en az iki kez kısa süreliğine havalandırılması ve nemin kaynağında kurutulması gerektiğini vurguluyor. Sonuç olarak pirinç, pencere önündeki nemle mücadelede hem maliyetsiz hem de pratik bir destekçi olarak yaşam alanlarındaki yerini sağlamlaştırıyor.