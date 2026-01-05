onedio
Akşamları Pencere Kenarına Bir Kase Pirinç Koyun: Kış Aylarında Karşılaşılan Sorunu Çözüyor



Ömer Faruk Kino

05.01.2026 - 16:10

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok konutta ortak bir sorun baş göstermeye başladı: Isınan oda havasının soğuk camlarla teması sonucu oluşan yoğun yoğuşma. Uzmanlar, ihmal edilen bu su damlacıklarının zamanla küf ve bakteriye davetiye çıkardığı konusunda uyarırken, sosyal medyada hızla yayılan 'bir kase pirinç' yöntemi, bu soruna karşı ekonomik bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Ev içerisindeki yemek pişirme, duş alma ve çamaşır kurutma gibi aktiviteler, havada yüksek oranda nem birikmesine neden oluyor.



Özellikle de çok hava almayan odalarda geceleri uyurken bu durumla daha sık karşılaşılıyor. Dışarıdaki hava soğuduğunda bu nem, en soğuk yüzeyler olan pencere camlarında sıvılaşarak birikiyor. Eğer müdahale edilmezse, bu durum sadece pencere çerçevelerine zarar vermekle kalmıyor; solunum yolu hastalıklarını tetikleyen küf sporlarının üremesine de uygun ortam hazırlıyor.

Peki bu nem oluşumunu engellemek için en uygun yöntem nedir?



Uzmanlar pirinci öneriyor. Pirinç, yapısı gereği 'higroskopik' yani nem çekici özellik taşıyan bir besin maddesidir. Bu pratik yöntemde, bir miktar çiğ pirinç açık bir kap içerisinde veya hava geçiren bez torbalarda tam olarak yoğuşmanın yaşandığı pencere pervazlarına yerleştiriliyor. Pirinç taneleri, cam yüzeyindeki nemi hızla absorbe ederek yüzeyin daha kısa sürede kurumasını sağlıyor.

Yapılan incelemeler, pirincin mikro düzeyde nemi hapsetme konusunda başarılı olduğunu ancak bunun tek başına yeterli bir çözüm olmadığını ortaya koyuyor. Bu yöntem, cam kenarındaki ıslaklığı azaltmada etkili bir araç olsa da, tüm odanın nem dengesini kalıcı olarak değiştiremiyor.

Yetkililer, pirinç yönteminin etkisini artırmak için evin günde en az iki kez kısa süreliğine havalandırılması ve nemin kaynağında kurutulması gerektiğini vurguluyor. Sonuç olarak pirinç, pencere önündeki nemle mücadelede hem maliyetsiz hem de pratik bir destekçi olarak yaşam alanlarındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Ömer Faruk Kino

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
