Yirmiye Yakın Evi Olduğu İddia Edilen Özcan Deniz'in Gerçek Mal Varlığı Ortaya Çıktı!
Özcan Deniz hakkında sosyal medyada “20’ye yakın evi var, bir siteyi satın aldı” iddiaları gündem olurken, sanatçı cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Özcan Deniz’in avukatı tarafından yapılan bilgilendirmede, kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Deniz’in üzerine kayıtlı mal varlığının 1 ev ve 1 arsadan ibaret olduğu ifade edildi.
Ailesiyle yaşadığı kaos ve mal varlığı tartışmalarıyla bir süredir manşetlerden düşmeyen Özcan Deniz sosyal medyada dolaşan videoyla gündemdeydi.
İddialar bu kadar büyüyünce Özcan Deniz cephesinden avukat aracılığıyla bir açıklama yapıldı. Sosyal medyada yer alan “tüm siteyi satın aldı”, “20’ye yakın evi var” gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.
