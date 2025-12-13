Yirmiye Yakın Evi Olduğu İddia Edilen Özcan Deniz'in Gerçek Mal Varlığı Ortaya Çıktı!

'Müvekkil Sayın Özcan Deniz hakkında, son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerin haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güttüğü de açıkça anlaşılmaktadır.

Söz konusu videolarda yer alan kişiler, müvekkilin bir dönem ilgili konutta ikamet etmiş olmasını gerekçe göstererek, müvekkilin ismini kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunda tanınan kişilere kiralama veya satma yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanması gereği hasıl olmuştur:

Videolarda yer alan “müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20’ye yakın taşınmazın sahibi olduğu ve bu nedenle konuttan ayrıldığı” yönündeki beyanlar tamamen asılsızdır. Bu iddialar, müvekkil Özcan Deniz’in marka değerinin kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde etmesi ve bu yolla zenginleşmesi amacı taşımaktadır.

Daha önce de kamuoyuna yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet ev ve 1 adet arsa bulunmaktadır. Aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşanmaktadır. Hatta müvekkilin güncel banka hesaplarında dahi blokeler bulunmakta olup, bunlarla ilgili hukuki süreçler devam etmektedir.'