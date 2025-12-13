onedio
Yirmiye Yakın Evi Olduğu İddia Edilen Özcan Deniz'in Gerçek Mal Varlığı Ortaya Çıktı!

Yirmiye Yakın Evi Olduğu İddia Edilen Özcan Deniz'in Gerçek Mal Varlığı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2025 - 23:47

Özcan Deniz hakkında sosyal medyada “20’ye yakın evi var, bir siteyi satın aldı” iddiaları gündem olurken, sanatçı cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Özcan Deniz’in avukatı tarafından yapılan bilgilendirmede, kamuoyunda dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Deniz’in üzerine kayıtlı mal varlığının 1 ev ve 1 arsadan ibaret olduğu ifade edildi.

Ailesiyle yaşadığı kaos ve mal varlığı tartışmalarıyla bir süredir manşetlerden düşmeyen Özcan Deniz sosyal medyada dolaşan videoyla gündemdeydi.

Ailesiyle yaşadığı kaos ve mal varlığı tartışmalarıyla bir süredir manşetlerden düşmeyen Özcan Deniz sosyal medyada dolaşan videoyla gündemdeydi.

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, fenomen Özlem Öz’ün ev gezisi sırasında bir emlakçının Özcan Deniz’le ilgili “20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” şeklinde bir ifade kullanması dikkat çekmişti. İddiaya göre emlakçı bununla da kalmayıp, Özcan Deniz’in “bir siteyi satın aldığı” yönünde konuştu. Bu anlar kısa sürede kesitler halinde yayıldı ve “Özcan Deniz’in serveti” başlığıyla gündem oldu.

O anlardan bahsetmiştik:

İddialar bu kadar büyüyünce Özcan Deniz cephesinden avukat aracılığıyla bir açıklama yapıldı. Sosyal medyada yer alan "tüm siteyi satın aldı", "20'ye yakın evi var" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.

İddialar bu kadar büyüyünce Özcan Deniz cephesinden avukat aracılığıyla bir açıklama yapıldı. Sosyal medyada yer alan “tüm siteyi satın aldı”, “20’ye yakın evi var” gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığı söylendi.

'Müvekkil Sayın Özcan Deniz hakkında, son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerin haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güttüğü de açıkça anlaşılmaktadır.

Söz konusu videolarda yer alan kişiler, müvekkilin bir dönem ilgili konutta ikamet etmiş olmasını gerekçe göstererek, müvekkilin ismini kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunda tanınan kişilere kiralama veya satma yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanması gereği hasıl olmuştur:

Videolarda yer alan “müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20’ye yakın taşınmazın sahibi olduğu ve bu nedenle konuttan ayrıldığı” yönündeki beyanlar tamamen asılsızdır. Bu iddialar, müvekkil Özcan Deniz’in marka değerinin kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde etmesi ve bu yolla zenginleşmesi amacı taşımaktadır.

Daha önce de kamuoyuna yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet ev ve 1 adet arsa bulunmaktadır. Aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşanmaktadır. Hatta müvekkilin güncel banka hesaplarında dahi blokeler bulunmakta olup, bunlarla ilgili hukuki süreçler devam etmektedir.'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
