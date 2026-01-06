Kombi Gün Boyu Açık mı Kalmalı? Ev Ekonomisi Uzmanı Açıkladı

Öte yandan, her ev için tek bir doğru çözüm bulunmuyor. Isı pompası veya 2005 yılından sonra üretilmiş modern bir yoğuşmalı kombiye sahip olanlar için 'düşük ve yavaş' yöntemi bir alternatif olabilir. Uzmanlar, özellikle günün büyük kısmını evde geçirenler ve evi yüksek düzeyde yalıtımlı (çatı ve duvar yalıtımı yapılmış) olanlar için sabit bir ısının daha verimli olabileceğini ifade ediyor. Sistemin sürekli 18 veya 19 derecede tutulması, cihazın ani yüklenmesini engelleyerek atık ısıyı geri kazanmasına olanak sağlıyor.