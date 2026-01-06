onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kombi Gün Boyu Açık mı Kalmalı? Ev Ekonomisi Uzmanı Açıkladı

Kombi Gün Boyu Açık mı Kalmalı? Ev Ekonomisi Uzmanı Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 12:14

Kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte, milyonlarca hane halkının her yıl tartıştığı o meşhur soru yeniden gündeme geldi: 'Isıtmayı tüm gün düşük ısıda açık tutmak mı, yoksa sadece ihtiyaç duyulduğunda açıp kapatmak mı daha tasarruflu?' Finans dünyasının güvenilir ismi Martin Lewis ve ekibi (MoneySavingExpert), bu kadim tartışmaya son noktayı koyacak kapsamlı bir rapor yayımladı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.walesonline.co.uk/news/uk...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enerji uzmanları tarafından paylaşılan temel tasarruf verileri ve genel maliyet analizleri açıklandı.

Enerji uzmanları tarafından paylaşılan temel tasarruf verileri ve genel maliyet analizleri açıklandı.

İngiliz enerji devi British Gas, Enerji Tasarrufu Vakfı (Energy Saving Trust) ve bağımsız tesisat uzmanlarının verilerine dayanan rapor, genel kanının aksine önemli bir gerçeği ortaya koyuyor. Çoğu senaryoda, ısıtmayı tüm gün boyunca açık bırakmak, dışarıya sürekli ısı sızmasına neden olduğu için daha yüksek maliyetlere yol açıyor. Enerji Tasarrufu Vakfı, enerjinin yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasının en ekonomik yol olduğunu vurgularken, programlanabilir termostatların bu süreçte kritik bir rol oynadığını belirtiyor.

Yeni nesil ısıtma sistemleri ve yüksek yalıtımlı konutlar için farklı bir strateji öneriliyor.

Yeni nesil ısıtma sistemleri ve yüksek yalıtımlı konutlar için farklı bir strateji öneriliyor.

Öte yandan, her ev için tek bir doğru çözüm bulunmuyor. Isı pompası veya 2005 yılından sonra üretilmiş modern bir yoğuşmalı kombiye sahip olanlar için 'düşük ve yavaş' yöntemi bir alternatif olabilir. Uzmanlar, özellikle günün büyük kısmını evde geçirenler ve evi yüksek düzeyde yalıtımlı (çatı ve duvar yalıtımı yapılmış) olanlar için sabit bir ısının daha verimli olabileceğini ifade ediyor. Sistemin sürekli 18 veya 19 derecede tutulması, cihazın ani yüklenmesini engelleyerek atık ısıyı geri kazanmasına olanak sağlıyor.

Binanın fiziksel yapısı ile iç mekan hava kalitesi arasındaki doğrudan ilişki değerlendiriliyor.

Binanın fiziksel yapısı ile iç mekan hava kalitesi arasındaki doğrudan ilişki değerlendiriliyor.

Isıtma stratejisi sadece faturayı değil, evin sağlığını da etkiliyor. Bazı teknik görüşlere göre, ısıtmanın tamamen kapatılması duvarlarda yoğunlaşmaya (kondansasyon) neden olabiliyor. Bu durumun ısı transferini artırarak evin daha hızlı soğumasına yol açtığı ve uzun vadede küf veya rutubet sorunlarını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Alçıpan duvarlı evler hızla ısındığı için 'aç-kapa' yöntemi daha verimliyken, yerden ısıtmalı ve ağır yapılı binalarda ısının sabit tutulması öneriliyor.

Tüketicilerin kendi konut tipine en uygun yöntemi belirlemesi için uygulanacak test yöntemleri belirtildi.

Tüketicilerin kendi konut tipine en uygun yöntemi belirlemesi için uygulanacak test yöntemleri belirtildi.

Lewis'in ekibi, evlerin yapısal farklılıkları nedeniyle tek bir 'mucize formül' olmadığını hatırlatarak tüketicilere deneme-yanılma yöntemini öneriyor. Hava sıcaklığının benzer olduğu iki farklı haftada, her iki yöntemi de test ederek sayaç okumalarını karşılaştırmak, en net cevabı verecektir. Tüketicilerin fatura yükünü hafifletmek için kendi ev yapılarına en uygun stratejiyi belirlemeleri büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın