Sevgili Akrep, yılın ilk pazartesi gününe enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Güneş ile Satürn altmışlığının etkisi altında, stratejik düşünme yeteneklerinin tavan yaptığı bir gün seni bekliyor. Kariyerindeki kontrolü tamamen ele almak, tüm ipleri sıkıca elinde tutmak istiyorsan, bugün tam da senin günün!

Özellikle de finansal konuların, yetki alanlarının ve sorumluluk gerektiren işlerin öne çıktığı bu pazartesi gününde, sezgilerini akılla birleştirme yeteneğini kullanacaksın. Ne zaman geri çekilmen ve ne zaman ileriye doğru hamle yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun değil mi? İşte yılın başında sergilediğin bu bilinçli tutum sayesinde rakiplerinden birkaç adım öne çıkabilirsin. Artık zirveye daha yakınsın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise yoğun ama derin bir çekim hissi hakim. Bakışmalar uzun, sözcükler az ama etkili olacak bugün. Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle aranızdaki bağların daha da güçlendiğini hissedeceksin. Ama eğer bekarsan, kalpten gelen ve hayatlarını dönüştürebilecek bir temas kapıda olabilir. Hadi aşkın çekimine kendini bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…