Sevgili Akrep, bugün gökyüzü seni bir hayli etkiliyor. Mars ve Plüton'un karşıt açıları, zihinsel dünyanı derinden etkiliyor ve belki de bir süredir üzerinde düşündüğün konuları birer birer netleştiriyor. İletişim, kararlar ve düşünce kalıplarında ciddi bir dönüşüm yaşayabilirsin. İş hayatında sessiz kalmayı tercih ettiğin bir konu hakkında artık konuşmak isteyebilirsin. Bu farkındalık ise seni daha güçlü kılabilir ve yeni bir düzen kurmanı sağlayabilir!

Tam da bu noktada kariyerinle ilgili önemli bir konuşma veya karar gündeme gelebilir. Gücünü kelimelerle doğru kullanmak, senin elindeki en büyük silah olabilir. Bugün stratejik düşünmek ve adımlarını ona göre atmak çok önemli. Plüton'un enerjisi ile kararlı, net ve gerçek bir lider olduğunu herkese göstermenin tam zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkuların yüksek, sözlerin keskin olabilir... Tabii bu durumda, ilişkinde açık olmak ama aynı zamanda yumuşak bir dil kullanmak önemli olacak. Aşk dolu bir hafta sonu için tutkularına odaklanmaya ve kendini aşka bırakmaya ne dersin? Tabii eğer bekar bir Akrep burcuysan, bugün güçlü bir zihinsel çekim yaşayabilirsin. Bu durumda iletişim ise aşkın anahtarı olacak. Kendini hislerine bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…