Sevgili Akrep, bugün maddi konular ve kazanç düzeni gündeminde yer alabilir. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, gelir ve gider dengeni ciddiye almanı talep ediyor. Belki de harcamalarını gözden geçirmen, yatırımlarını yeniden değerlendirmen ya da emeğinin karşılığını alıp almadığını sorgulaman gereken bir gündür.

Bugün, risk almak yerine, mevcut kaynaklarını güçlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Sabırlı bir şekilde ilerlediğinde, yıl sonuna kadar maddi anlamda içini rahatlatacak bir tablo oluşabileceğini unutmamalısın.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, sahiplenme ve güven temasını derinleştiriyor. İlişkilerde yüzeysel paylaşımların seni tatmin etmediğini biliyoruz. Daha derin, daha gerçek, daha samimi bir bağ arıyorsun... Yani sen gerçek bir aşk arıyorsun! Tutukların kadar derin bir sevgi için kalbini açmaya hazır mısın, peki? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…