Sevgili Akrep, bugün senin için önemli bir gün! Çünkü Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, iletişim trafiğinde ciddi bir yoğunlaşma yaşanacak. Bu, görüşmelerini, yazışmalarını ve anlaşmalarını daha somut ve elle tutulur sonuçlara dönüştürebilir. Bu dönemde, belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuda net kararları peşi sıra alabilirsin.

Hatta, daha da önemlisi belki de bir sözün, bir mailin ya da imzan; uzun vadeli bir iş fırsatını beraberinde getirebilir. Bu yüzden kelimelerini bilinçli bir şekilde seçmeye özen göster. İşte hayatındaki yetkinliğinin altını çizerken, haklılığını göstereceğin adımlar atmaktan da çekinme. Hadi otoriteni ve gücünü herkese göster!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, belirsizliklere tahammülünün azaldığı bir dönemin habercisi olabilir. Belki de uzun zamandır cevap bekleyen soruların vardır. İşte bu belirsizlikler artık partnerinle arandaki ilişkiye zarar verebilir, çünkü seni yorabilir... Tam da bu noktada, açık ve net konuşmaların rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Belki de tüm ihtiyacın olan, biraz cesaret ve doğru kelimelerdir. Hadi taşların yerine oturması için artık kontrolü eline al! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…