Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında birtakım değişikliklerin esintilerini hissedebilirsin. Zira, Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, belirsizliklere olan tahammülünün azaltıyor. Belki de aklını kurcalayan, cevaplarını uzun zamandır beklediğin sorular vardır. Şimdi bu belirsizliklerden ve farkında olmadan ilişkine zarar veren bilinmezlerden kurtulabilirsin.

Tam da bu noktada, açık ve net konuşmaların rahatlatıcı bir etkisi olacaktır. Belki de tüm ihtiyacın olan, biraz cesaret ve doğru kelimelerdir. Bu belirsizliklerin üzerine gitmek, onları aydınlatmak ve sonuçta taşların yerine oturmasını sağlamak için kontrolü eline alman gerekiyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…