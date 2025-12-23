Sevgili Koç, bugün aşk hayatında değişim kapıda. Zira, Venüs'ün Oğlak burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, aşkta beklentilerin ve arayışların biraz değişime uğrayacak gibi görünüyor. Artık kalbinde kısa süreli hevesler yerine, sana güven ve huzur veren, sağlam ve kalıcı bağlar kurabileceğin ilişkilere yer vereceksin.

Bu dönemde, belki de uzun zamandır beklediğin o net kararı almanın tam zamanı. Böylece kalbini açma, duygularını ifade etme veya ilişkinin geleceği hakkında derinlemesine sohbetler etme şansını yakalayabilirsin. Ama unutma, her şeyin bir zamanı var. Kendini veya karşı tarafı zorlamadan, her şeyi doğal akışına bırakmanın huzurunu yaşa. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…