Sevgili Koç, bugün Venüs’ün Oğlak burcuna adım atmasıyla birlikte iş hayatında yeni bir dönem başlıyor. Artık yaptığın işin kazancı ya da sana sunduğu başarı potansiyeli değil, 'ne ürettiğin' de önem kazanıyor. Bu aşamada üstlerinle arandaki ilişkiler, kariyer hedeflerin ve uzun vadeli planların daha ciddi bir zemine oturuyor. Yani, iş hayatında daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi diyebiliriz.

Tam da bu noktada bir işi toparlamak, eksikleri kapatmak ya da yarım kalan bir dosyayı tamamlamak için fırsatın olacak. Ancak unutma ki bugün sana hız değil, strateji kazandıracak. Sabırlı ilerlediğinde somut sonuçlar alabilirsin. Yani, acele etmek yerine, her adımını dikkatlice atman, işlerin daha da yoluna girmesini sağlayabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi seni daha seçici yapıyor. Artık geçici hevesler değil, sana güven veren, sağlam bağlar kurabileceğin ilişkiler ilgini çekiyor. Bu dönemde, alacağın net bir karar ise kalbindeki o özel kişiye duygularını açma veya ilişkinin geleceği hakkında derin sohbetler etme şansına dönüşüyor. Tabii her şey için doğru bir zaman var, değil mi? Kendini ve karşı tarafı zorlama, her şeyi doğal akışına bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…