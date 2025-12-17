Sevgili Koç, bugünün enerjisi ile hedef odaklı ve sonuç elde etme azmiyle dolu olabilirsin. İş hayatında sorumluluklarının arttığı bu dönemde, üzerinde yoğun bir baskı hissetmen de doğal. Ancak Mars'ın enerjisi sayesinde bu baskının seni bir lider haline getirdiğini ve potansiyelini zirveye taşıdığını söylemeden geçmeyelim.

Tabii bu noktada, otorite figürleriyle arandaki kritik iletişimlere dikkat etmelisin. İstediğini almaya bu kadar yakınken, profesyonel sınırlarını daha sağlam bir şekilde belirlemelisin. Gecikmiş terfilerin, uzun zaman önce hak ettiğin ödül ya da çalışmak istediğin iş kapına gelebilir. Sabırlı ve stratejik davrandığında kazanan taraf olacağına hiç şüphe yok! Şimdi özellikle disiplinli bir duruş sergilemen gerekiyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise ilişkinde heyecanlı anlar seni tatmin etmeyebilir. Artık derinlemesine bir anlam arayışı içerisinde olabilirsin. Haliyle, partnerinle arandaki dengeyi kurmak zorlaşıyor. Çünkü tavırların mesafeli hale gelebilir. Bu soğukluk değil ama duygusal bir toparlanma ve yeniden odaklanma süreci olabilir. İlişkine dair güveni sağladığında ve ne istediğin konusunda kendine dürüst olduğunda taşlar yerine oturacaktır. Belki de bu konuda partnerine açık olmalı ve biraz zaman istemelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…