Sevgili Koç, bugün tüm enerjini kişisel dönüşümün ve psikolojik derinliğin üzerinde topluyorsun. Belki de uzun zamandır görmezden geldiğin veya bastırdığın bir içgüdü, kariyerinde radikal bir değişiklik yapmanı gerektirebilir. Bu, iş yaşamında duygusal bir temizlik ve yeniden doğuş sürecini başlatabilir.

Bu içsel dönüşüm, iş hayatında liderlik etme arzunu körükleyecek bir motivasyon kaynağı olabilir. Belki de yeni bir kariyer yoluna adım atmak için gizli bir eğitim programına başlama kararı alabilirsin. Bu haber yılın sonunda üstlerini ve rakiplerini pek memnun etmeyecek. Ancak senin için yepyeni bir dönemin başlangıcı olabilir!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, partnerinin sana sunduğu duygusal bağlılığı aniden sorgulamaya başlayabilirsin. Aman dikkat bu da içinde git gide büyüyen bir aldatma şüphesi yaratabilir. Partnerinin sana karşı gösterdiği yoğun kıskançlık veya kontrol etme isteği de ilişkinde büyük bir entrika kaynağı olabilir. Peki bu aşka, tehlikeli ve tutkulu olabilir mi? Duygusal olarak karmaşık biriyle birlikte isen ya da kafan karışıksa, belki de bir ara ilişkine iyi gelebilir. Bunu bir düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…