Özgür Demirtaş ABD-Venezuela Hakkında Yaptığı Paylaşımı Tepkilerden Sonra Sildi
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırı, dünya gündemini sarsmıştı. Bu saldırının ardından Venezuela Cumhurbaşkanı ve eşinin kaçırılarak Amerika'ya götürülmesi, olayın etkisini daha da artırdı. Konuyla ilgili birçok farklı mecrada çeşitli yorumlar yapılırken, Özgür Demirtaş'ın yaptığı yorum ise en çok dikkat çekenlerden biri oldu. Demirtaş'ın çarpıcı yorumuna eleştiriler de gecikmedi.
Özgür Demirtaş, X platformunda ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yazdığı yazılarla yoğun eleştirilerin odağı haline geldi.
Durumu video oyunlarına benzeten de oldu.
