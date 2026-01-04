İlk Buluşmada Yapılmayacaklar Listesi Çıkaran Kullanıcıyı Mizahına Alet Edenler
Herkesin ilk buluşmasına kimse karışamaz! X’te bir kullanıcının 'ilk buluşmada yapılmayacaklar' listesi çıkarması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimi kullanıcıya hak verirken, kimi de tiye almayı ihmal etmedi.
Gelin bakalım neymiş bu kurallar... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X kullanıcısının çıkardığı "ilk buluşmada yapılmayacaklar" listesi tartışma konusu oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazılarımız bu konuda kendini tutamıyor...
Bazılarımız da kendini iyi tanıyor.
Derinlemesine bir ilk buluşma.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazıları için de tam tersine ilk buluşma podcast dinlemek gibidir...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın