İlk Buluşmada Yapılmayacaklar Listesi Çıkaran Kullanıcıyı Mizahına Alet Edenler

İlk Buluşmada Yapılmayacaklar Listesi Çıkaran Kullanıcıyı Mizahına Alet Edenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
04.01.2026 - 13:30

Herkesin ilk buluşmasına kimse karışamaz! X’te bir kullanıcının 'ilk buluşmada yapılmayacaklar' listesi çıkarması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimi kullanıcıya hak verirken, kimi de tiye almayı ihmal etmedi. 

Gelin bakalım neymiş bu kurallar... 👇

Bir X kullanıcısının çıkardığı "ilk buluşmada yapılmayacaklar" listesi tartışma konusu oldu!

twitter.com

Kimi durumu epey ciddiye alırken, çoğu kullanıcı şaşırtmadı ve goygoyunu eksik etmedi.

Bazılarımız bu konuda kendini tutamıyor...

twitter.com

Bazılarımız da kendini iyi tanıyor.

twitter.com

Günün sonundaki kimsenin ilk buluşması aynı geçmez.

Derinlemesine bir ilk buluşma.

twitter.com
👇

twitter.com

İlk buluşma diğer tüm buluşmalarında fragmanı gibidir...

👇

twitter.com

Bazen de konun ulaştığı yer iki tarafı da şaşırtabilir.

👇

twitter.com
Bazıları için ilk buluşma son buluşma olabiliyor...

Bazıları için de tam tersine ilk buluşma podcast dinlemek gibidir...

twitter.com

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
