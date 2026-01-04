onedio
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.01.2026 - 15:39

Koca bir yılı daha artık geride bırakıyoruz. Bu sene en çok yaptığımız şeylerden biri de muhtemelen sosyal medya paylaşımları arasında kaybolmak oldu. Yeri geldi komik paylaşımlarla eğlendik yeri geldi kimilerinin anılarıyla hüzünlendik. Elbette yemekleri de mizahına alet edip güldürmeyi başaranlar da vardı.

Gelin, yılı kapatmadan önce bu kez haftanın en komik yemekli tweetlerine bakalım! 😂

Başlayalım 👇

twitter.com

Günümüzde 20 yaş sonrası kompleksi

👇

twitter.com

Bazen de hayatta huzur dolu anlar...

twitter.com

👇

twitter.com
Gece kimse duymadan yemek için aldığım...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Sağlıklı beslenilen günün hissettirdiği...

twitter.com

Yemek mi, meze mi?

twitter.com
Kötü gün dostu olur bazen de...

👇

twitter.com

Pasta boşa gitse olmaz...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
Minimalist hayatların mikro hayalleri...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Yüzünüze sıçrayan sosu okurken hissedebiliyorsunuz.

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Tek başına yemekten iyidir...

twitter.com

