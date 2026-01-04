Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir yılı daha artık geride bırakıyoruz. Bu sene en çok yaptığımız şeylerden biri de muhtemelen sosyal medya paylaşımları arasında kaybolmak oldu. Yeri geldi komik paylaşımlarla eğlendik yeri geldi kimilerinin anılarıyla hüzünlendik. Elbette yemekleri de mizahına alet edip güldürmeyi başaranlar da vardı.
Gelin, yılı kapatmadan önce bu kez haftanın en komik yemekli tweetlerine bakalım! 😂
Başlayalım 👇
👇
Bazen de hayatta huzur dolu anlar...
👇
Gece kimse duymadan yemek için aldığım...
👇
👇
Sağlıklı beslenilen günün hissettirdiği...
Yemek mi, meze mi?
👇
Pasta boşa gitse olmaz...
👇
👇
Minimalist hayatların mikro hayalleri...
👇
👇
Yüzünüze sıçrayan sosu okurken hissedebiliyorsunuz.
👇
👇
Tek başına yemekten iyidir...
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
