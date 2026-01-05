İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Büyük Skandal: Öğrencilerin Kişisel Verileri Çalındı İnternette Oylamaya Açıldı

Öğrenciler, kişisel verilerin bu denli pervasızca kullanılmasının basit bir şaka veya eğlence aracı olarak görülemeyeceğini vurguladı. Mağdurlar, yaşanan durumu açık bir siber şiddet ve taciz girişimi olarak nitelendirerek yetkilileri göreve çağırdı.

Öğrenci topluluğu içindeki en büyük endişe ise güvenlik açığının boyutunun belirsizliği oldu. Siteyi hazırlayan kişi ya da kişilerin, fotoğraflar ve okul numaraları dışında öğrencilerin adres veya kimlik bilgileri gibi başka hangi kritik verilere ulaştığının bilinmemesi, sadece listede adı geçenleri değil tüm üniversiteyi tedirgin etmeye devam ediyor.