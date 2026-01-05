onedio
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Büyük Skandal: Öğrencilerin Kişisel Verileri Çalındı İnternette Oylamaya Açıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Büyük Skandal: Öğrencilerin Kişisel Verileri Çalındı İnternette Oylamaya Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.01.2026 - 07:16

İzmir Ekonomi Üniversitesi, büyük bir veri skandalıyla çalkalanıyor. Yıllardır kayıtlı olan kız öğrencilerin fotoğraflarını ve okul numaralarını izinsiz ele geçiren bir site, öğrencileri 'güzel ve çirkin' diye sınıflandırdı. Kişisel verilerin ihlal edildiği olay, kampüste öfke ve korkuya neden oldu.

Kaynak: Ege’de SonSöz

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ortaya çıkan isimsiz bir internet sitesi, binlerce kız öğrencinin özel hayatını ve kişisel verilerini hiçe sayarak büyük bir skandala imza attı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ortaya çıkan isimsiz bir internet sitesi, binlerce kız öğrencinin özel hayatını ve kişisel verilerini hiçe sayarak büyük bir skandala imza attı.

Söz konusu platformun, öğrencilerin fotoğraflarını ve okul numaralarını rızaları dışında yayınlayarak onları dış görünüşlerine göre oylamaya açtığı tespit edildi.

Ege’de SonSöz’de yer alan habere göre; Ortaya atılan iddialara göre site, üniversitenin kurulduğu yıllara kadar uzanan geniş bir veri havuzuna sahip. 2001 yılından bu yana okula kayıt yaptıran kız öğrencilerin görsellerinin sistemde yer aldığı ve bu kişilerin 'en güzel' veya 'en çirkin' gibi aşağılayıcı kategoriler altında listelendiği belirtildi. Site ziyaretçilerinin bu fotoğraflar üzerinden oy kullanmaya teşvik edilmesi, olayın vahametini artırdı.

Skandalın duyulmasıyla birlikte hem üniversite kampüsünde hem de sosyal medya platformlarında tepkiler çığ gibi büyüdü.

Skandalın duyulmasıyla birlikte hem üniversite kampüsünde hem de sosyal medya platformlarında tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öğrenciler, kişisel verilerin bu denli pervasızca kullanılmasının basit bir şaka veya eğlence aracı olarak görülemeyeceğini vurguladı. Mağdurlar, yaşanan durumu açık bir siber şiddet ve taciz girişimi olarak nitelendirerek yetkilileri göreve çağırdı.

Öğrenci topluluğu içindeki en büyük endişe ise güvenlik açığının boyutunun belirsizliği oldu. Siteyi hazırlayan kişi ya da kişilerin, fotoğraflar ve okul numaraları dışında öğrencilerin adres veya kimlik bilgileri gibi başka hangi kritik verilere ulaştığının bilinmemesi, sadece listede adı geçenleri değil tüm üniversiteyi tedirgin etmeye devam ediyor.

Tepkilerin ardından 'helallik' istenerek site kapatıldı!

Tepkilerin ardından ‘helallik’ istenerek site kapatıldı!

Olaya tepki gösterenler, internet sitesini sosyal medyanın gündemine taşıdı. Kısa süre içerisinde büyük tepkiler çeken internet sitesi kapatıldı. İnternet sitesi kapatılırken, sitenin kurucusu ‘helallik’ adı altında bir veda mesajı yayınladı: 

'Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı. Kimseyi bilerek rahatsızlık edecek bir davranışta bulunmak istemedim. Yaşananlar için çok özür dilerim. Bütün dosyaları kalıcı olarak sildim. Benim sizin üzerinizde hardal tanesi kadar hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
