İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Büyük Skandal: Öğrencilerin Kişisel Verileri Çalındı İnternette Oylamaya Açıldı
İzmir Ekonomi Üniversitesi, büyük bir veri skandalıyla çalkalanıyor. Yıllardır kayıtlı olan kız öğrencilerin fotoğraflarını ve okul numaralarını izinsiz ele geçiren bir site, öğrencileri 'güzel ve çirkin' diye sınıflandırdı. Kişisel verilerin ihlal edildiği olay, kampüste öfke ve korkuya neden oldu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ortaya çıkan isimsiz bir internet sitesi, binlerce kız öğrencinin özel hayatını ve kişisel verilerini hiçe sayarak büyük bir skandala imza attı.
Skandalın duyulmasıyla birlikte hem üniversite kampüsünde hem de sosyal medya platformlarında tepkiler çığ gibi büyüdü.
Tepkilerin ardından ‘helallik’ istenerek site kapatıldı!
