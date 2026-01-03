Sevgili Aslan, bugün Mars ve Plüton'un karşıt açıları, iş hayatında bazı uyarıları beraberinde getiriyor. İş temponun artık seni yorduğunu ve bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu hissetmeye başlıyorsun. Tam da bu noktada, bedeninin ve zihninin sınırlarını daha net bir şekilde fark etmen de mümkün olacak. Bu farkındalık ise hayatına yeni bir düzen getirmen konusunda sana yardımcı olacak.

Bu yeni düzeni sağlamak için ise haftanın son gününde, gelecek planları yapmaya başlayabilirsin. İş hayatında kontrolü ele almak istemen gayet normal, ancak bunu yaparken sınırlarını bilmen ve kendini önceliklendirerek plan yapman şart. Küçük değişikliklerin büyük bir rahatlama sağlayabileceğini unutmayın. Belki de bugünün anahtar kelimesi 'verimlilik' olmalıdır, ne dersin?

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise tutku ve gerilim bir arada seyrediyor. İlişkinde güç mücadelesine girmemeye özen göster. Eğer bekar isen, iş ortamından bir kişi dikkatini çekebilir. Ama duygusal dengeyi korumanın önemini unutma. Aşkın kalbini fazla yormasına, ilişkilerin sınırlarını aşmasına ve bir yarışa dönüşmesine izin verme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…