Sevgili Aslan, bugünün enerjisi sana meydan okuyor. Özellikle yaratıcılık gerektiren bir konuda, ciddi bir sınavla karşı karşıya kalabilirsin. Merkür ile Satürn'ün karesi, adeta bir öğretmen edasıyla başarmak için emek harcaman gerektiğinin altını çiziyor. Haliyle sen de bu durumda yeteneğini daha somut, elle tutulur bir ürüne dönüştürmen gerektiğini hissedebilirsin.

Tabii bu durumda alkışlar hemen gelmese de sahne senin olacaktır. Zira, sabırla ve azimle yoluna devam ettiğinde, kalıcı ve unutulmaz bir başarıya ulaşıyorsun. Özellikle kişisel projelerin, yıl bitmeden sağlam ve sarsılmaz bir zemine oturabilir. Zihnini çalıştır ve başarı için o güçlü adımları bugün at!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ile Satürn'ün karesi, romantizmi daha ciddi bir boyuta taşıyor. Hislerin derinleşiyor, ancak beklentilerin de yükseliyor. Artık flört etmek yerine, gerçek ve kalıcı bir bağ arıyorsun. Kalbin, geçici heyecanlara ve kısa süreli aşklara kapalı. Gerçek aşkı arıyorsun ve bu arayışın sonunda kalbinin kapılarını tamamen açacak birini bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…